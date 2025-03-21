Кража и слежка друг за другом: бывший король парковок рассорился с конкурентом

Такое случается нечасто: одна из сторон приходит в суд с вещественным доказательством, которое некоторое время назад похитила у другой стороны. Но именно это произошло на этой неделе в Таллиннском окружном суде.
- Вечер на парковке в Ласнамяэ: бывший крупный оператор таллиннских парковок Юри Сахаров подозревает, что конкурент мухлюет. Foto: Liis Treimann
Предприниматель с ярким прошлым, когда-то пользовавшийся поддержкой бывшего мэра Таллинна Эдгара Сависаара и даже называвшийся донором «чёрной кассы» Центристской партии, Юри Сахаров, явился в окружной суд без адвоката. Сегодня он представляет себя сам.
Против него выступают чиновники управы Ласнамяэ и другой парковочный предприниматель Никита Волкотруб, о котором Сахаров не может сказать ни одного доброго слова. Крупный игрок на рынке парковок во времена Сависаара, Сахаров выдвигает в адрес конкурента серьёзные обвинения, которые по иронии отчасти напоминают претензии, когда-то предъявленные ему самому.
Волкотруб не согласен с обвинениями, выдвинутыми Сахаровым, и утверждает, что бывший король парковок пытается мошенническим путём участвовать в тендерах. Сахаров хорошо знаком и управе района, с которой он конфликтует уже много лет.
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