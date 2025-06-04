Назад 04.06.25, 09:47 Пошлины США на сталь и алюминий выросли до 50% Президент США Дональд Трамп одобрил повышение пошлин на импортируемые в страну сталь и алюминий с 25 до 50%. О том, что глава американского государства подписал соответствующее распоряжение, сообщили во вторник, 3 июня, в Белом доме, передает DW.

Президент США Дональд Трамп.

Foto: Shutterstock

«Я определил, что необходимо и целесообразно повысить тарифную ставку на импорт стальных изделий и производных стальных изделий, а также алюминиевых изделий и производных алюминиевых изделий… начиная с 12:01 по времени Восточного побережья 4 июня 2025 года», – говорится в документе.

В нем далее указывается, что Великобритания выводится из-под действия данного режима, чтобы обеспечить выполнение Соглашения об экономическом процветании между Вашингтоном и Лондоном от 8 мая.

Новые пошлины вступили в силу в среду, 4 июня, в 6.00 по среднеевропейскому времени.

Статья продолжается после рекламы

Суд признал незаконными часть пошлин Трампа, но их восстановили после апелляции

Федеральный суд США по международной торговле 28 мая признал часть торговых пошлин, которые Дональд Трамп в начале апреля ввел в отношении почти всех стран мира, противоречащими законодательству страны. Суд постановил, что у Трампа не было полномочий для единоличного принятия такого решения.

При вводе таможенных пошлин Трамп опирался на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Однако, согласно его тексту, у президента США нет «неограниченных полномочий» в этой сфере. Подобные решения должны быть приняты Конгрессом США, и лишь при наличии «необычной и чрезвычайной угрозы» глава государства имеет право действовать самостоятельно. Такой угрозы в момент введения Трампом пошлин суд не усмотрел.

Юристы Трампа сразу подали апелляцию на решение, и на следующий же день Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне временно восстановил введенные президентом США пошлины. Это решение будет действовать как минимум до 9 июня. К этому времени ряд американских компаний, выступающих в роли истцов, должен предоставить свои аргументы по делу, а министерство юстиции США – дать ответ на них.

Пошлины Трампа

В начале апреля Дональд Трамп сообщил, что вводит импортные пошлины в размере от 10 до 50 процентов в отношении десятков стран, в том числе для государств Евросоюза. Позже он заявил, что решил сделать 90-дневную отсрочку на принятие пошлин более чем для 75 государств.

Отдельно США одобрили пошлины в 25 процентов на сталь, алюминий и производных продуктов, а также на автомобили из ЕС. В ответ Евросоюз объявил о плане принятия контрмер в отношении экспорта американских товаров.