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  • 04.06.25, 13:31

Lux Express выходит на финский рынок

Компания Lux Express выходит на финский рынок и начинает сотрудничество с местной автобусной компанией OnniBus.
Автобусы Lux Express начнут обслуживать пассажиров в Финляндии с 19 июня.
  • Автобусы Lux Express начнут обслуживать пассажиров в Финляндии с 19 июня.
  • Foto: Lux Express
Автобусы Lux Express начнут обслуживать пассажиров в Финляндии с 19 июня.
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