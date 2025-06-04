Lux Express выходит на финский рынок

В ТОП 50 пассажирских перевозчиков Эстонии снова лидирует Lux Express, но в ТОПе представлены компании из самых разных уездов, в том числе и четыре фирмы, появившиеся в Ида-Вирумаа. Однако две из них «родной» уезд покинули из-за большой конкуренции.
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.