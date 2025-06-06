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  • 06.06.25, 11:33

Эстонский производитель деревянных домов заключил в Германии крупный контракт

Производитель деревянных домов и сборных конструкций Matek подписал в мае в Германии контракт на 25 миллионов евро на строительство общественного центра с детским садом и домом по уходу в уезде Вайерхаммер в качестве генерального подрядчика.
Директор по продажам Matek Каарел Вяэр сообщил, что Matek участвовал также в финансируемой Министерством экономики Германии программе реновации, которая дала им хорошую платформу для тестирования и представления своих решений для немецкого рынка.
  • Директор по продажам Matek Каарел Вяэр сообщил, что Matek участвовал также в финансируемой Министерством экономики Германии программе реновации, которая дала им хорошую платформу для тестирования и представления своих решений для немецкого рынка.
  • Foto: Claudius Pflug
«Этот общеевропейский тендер мы выиграли в январе», — отметил директор по продажам компании Каарел Вяэр в сообщении.
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