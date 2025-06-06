Эстонский производитель деревянных домов заключил в Германии крупный контракт

Роберт Хутер проработал в немецкой компании Bosch 33 года и все из них посвятил одной сфере – закупкам. Недавно он ушел из компании в свободное плавание. ДВ поговорили с ним о том, как изменилась отрасль за это время и как теперь работают международные цепи поставок.