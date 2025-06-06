Эстонский производитель деревянных домов заключил в Германии крупный контракт
Производитель деревянных домов и сборных конструкций Matek подписал в мае в Германии контракт на 25 миллионов евро на строительство общественного центра с детским садом и домом по уходу в уезде Вайерхаммер в качестве генерального подрядчика.
Директор по продажам Matek Каарел Вяэр сообщил, что Matek участвовал также в финансируемой Министерством экономики Германии программе реновации, которая дала им хорошую платформу для тестирования и представления своих решений для немецкого рынка.
Foto: Claudius Pflug
«Этот общеевропейский тендер мы выиграли в январе», — отметил директор по продажам компании Каарел Вяэр в сообщении.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Биржевая компания Arco Vara объявила, что продолжит свою текущую квартальную дивидендную политику и выплатит акционерам за завершившийся финансовый год 6 центов на акцию, что в общей сумме более 623 000 евро.
Роберт Хутер проработал в немецкой компании Bosch 33 года и все из них посвятил одной сфере – закупкам. Недавно он ушел из компании в свободное плавание. ДВ поговорили с ним о том, как изменилась отрасль за это время и как теперь работают международные цепи поставок.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.