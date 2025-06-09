Назад 09.06.25, 12:28 Быстрорастущий эстонский производитель соусов ищет место для нового завода: «Польша не вдохновила» Производитель бульонов и соусов – эстонская компания Foodstudio – подыскивает место для нового завода в связи с ростом продаж, особенно за счет экспорта.

У Хельгора Маркова есть основания для радости, поскольку компания стремительно растет на зарубежных рынках.

Foto: Erakogu

«А может, построим сразу два завода: один в Эстонии и другой за границей», – отметил основатель и крупный акционер компании Хельгор Марков в эфире передачи радио Äripäev.

Марков рассказал, что когда-то ему предлагали построить крупный завод в Польше, но «Польша как-то не вдохновляет».

Вместо этого его заинтересовал пример другой эстонской компании, которая построила завод в Германии – это может помочь открыть новые рынки. «Для остального мира большая разница, произведен товар в Эстонии или в Германии», – отметил Марков.

Статья продолжается после рекламы

Предприниматель также поделился безумным опытом с заказчиком из Великобритании, который хотел заказать как минимум пять фур продукции – на тот момент это составляло 40% экспортного оборота компании. Марков рассказал, как он убедился, что это не мошенничество, и как удалось исполнить заказ.