Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,21%308,66
  • OMX Riga0,13%894,4
  • OMX Tallinn0,12%2 092,49
  • OMX Vilnius−0,07%1 202,31
  • S&P 5000,12%6 007,65
  • DOW 30−0,23%42 666,36
  • Nasdaq 0,46%19 620,23
  • FTSE 100−0,2%8 819,83
  • Nikkei 2250,92%38 088,57
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%89,67
  • OMX Baltic0,21%308,66
  • OMX Riga0,13%894,4
  • OMX Tallinn0,12%2 092,49
  • OMX Vilnius−0,07%1 202,31
  • S&P 5000,12%6 007,65
  • DOW 30−0,23%42 666,36
  • Nasdaq 0,46%19 620,23
  • FTSE 100−0,2%8 819,83
  • Nikkei 2250,92%38 088,57
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%89,67
  • 09.06.25, 12:28

Быстрорастущий эстонский производитель соусов ищет место для нового завода: «Польша не вдохновила»

Производитель бульонов и соусов – эстонская компания Foodstudio – подыскивает место для нового завода в связи с ростом продаж, особенно за счет экспорта.
У Хельгора Маркова есть основания для радости, поскольку компания стремительно растет на зарубежных рынках.
  • У Хельгора Маркова есть основания для радости, поскольку компания стремительно растет на зарубежных рынках.
  • Foto: Erakogu
«А может, построим сразу два завода: один в Эстонии и другой за границей», – отметил основатель и крупный акционер компании Хельгор Марков в эфире передачи радио Äripäev.
Марков рассказал, что когда-то ему предлагали построить крупный завод в Польше, но «Польша как-то не вдохновляет».
Вместо этого его заинтересовал пример другой эстонской компании, которая построила завод в Германии – это может помочь открыть новые рынки. «Для остального мира большая разница, произведен товар в Эстонии или в Германии», – отметил Марков.

Статья продолжается после рекламы

Предприниматель также поделился безумным опытом с заказчиком из Великобритании, который хотел заказать как минимум пять фур продукции – на тот момент это составляло 40% экспортного оборота компании. Марков рассказал, как он убедился, что это не мошенничество, и как удалось исполнить заказ.
Hullu tempoga kasvav Eesti toidutööstus otsib tehasele kohta: pakuti Poolat, aga see ei eruta
00:00
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 26.05.25, 12:50
Последние штрихи: супружеская пара из Украины открывает ресторан
В следующую субботу в Раквере откроет двери кафе-ресторан Read, пишет портал Lääne-Virumaa Uudised.
Новости
  • 17.05.25, 11:53
Эстонский ресторан быстрого питания вышел на рынок Хельсинки и строит новые планы
Компания Poke Bowl, которая занимается производством здорового фастфуда, уже открыла ресторан в Хельсинки и планирует открыть еще несколько по франшизе в Финляндии и других соседних странах, рассказал соучредитель и мажоритарный владелец компании Микк Раявер.
Новости
  • 04.05.25, 10:19
Деловой квартал развивается: популярные бары в Теллискиви вынуждены переехать
Популярные бары в таллиннском районе Теллискиви вынуждены покинуть свои нынешние помещения, поскольку владельцы сланцеперерабатывающего концерна Viru Keemia Grupp готовятся к строительству самого крупного здания в этом районе.
  • KM
Content Marketing
  • 09.06.25, 08:30
Бизнес-кредит без бюрократии и с фиксированной ставкой 15% в год
Лето — это время, когда для многих компаний наступает пик сезона: растёт интерес со стороны клиентов, сезонные товары и услуги становятся особенно популярными, а планы по расширению получают новый импульс. Именно для такого периода у нас отличная новость — началась летняя кампания по бизнес-кредитам Laen.ee!

Самые читаемые

1
Новости
  • 06.06.25, 11:33
Эстонский производитель деревянных домов заключил в Германии крупный контракт
2
Новости
  • 07.06.25, 11:14
Промышленное предприятие с участием Раху и Мадиберка открыло завод в Таллинне
3
Новости
  • 06.06.25, 06:00
Инвесторы из Таджикистана планируют открыть производства в Нарве
4
Новости
  • 08.06.25, 13:29
Уровень цен в госсзакупках за год упал более чем вдвое: «Грустно, что государство подыгрывает»
5
ТОП
  • 08.06.25, 12:41
ТОП ЗАРПЛАТ: Кому платят больше всего в сфере торговли?
6
Новости
  • 08.06.25, 13:54
Урмас Сыырумаа критикует политику в отношении убежищ: «С начала войны прошло три с половиной года!»

Последние новости

Новости
  • 09.06.25, 17:10
Убыточная мебельная фабрика сменила владельца: «Через год увидим, не переплатили ли мы»
Биржа
  • 09.06.25, 15:40
Инсайдеры Coop Pank закупились акциями со скидкой
Новости
  • 09.06.25, 15:17
Правила компенсации за задержку рейса меняются
Новости
  • 09.06.25, 13:46
Правительство обсуждает новые меры поддержки предпринимательства
Биржа
  • 09.06.25, 13:43
Rahakratt обломал крылья. Диагноз: нервный срыв
Биржа
  • 09.06.25, 13:02
LHV снижает плату за сделки с ценными бумагами
Новости
  • 09.06.25, 12:28
Быстрорастущий эстонский производитель соусов ищет место для нового завода: «Польша не вдохновила»
Новости
  • 09.06.25, 11:50
В США вступил в силу запрет на въезд для граждан 12 стран

Сейчас в фокусе

Урмас Сыырумаа.
Новости
  • 08.06.25, 13:54
Урмас Сыырумаа критикует политику в отношении убежищ: «С начала войны прошло три с половиной года!»
Строя собственные ИТ-центры, государство хочет в будущем самостоятельно выполнять большую часть работ, подтвердил член правления ИТ-компании Finest Ян Урва.
Новости
  • 08.06.25, 13:29
Уровень цен в госсзакупках за год упал более чем вдвое: «Грустно, что государство подыгрывает»
Иллюстративное фото.
ТОП
  • 08.06.25, 12:41
ТОП ЗАРПЛАТ: Кому платят больше всего в сфере торговли?
Промышленное предприятие с участием Раху и Мадиберка открыло завод в Таллинне
Новости
  • 07.06.25, 11:14
Промышленное предприятие с участием Раху и Мадиберка открыло завод в Таллинне
Крупнейший владелец Lemeks Юри Кюльвик занял в прошлом году 18-е место в рейтинге богатейших людей Äripäev.
Новости
  • 06.06.25, 16:25
Успешный эстонский бизнесмен купил датскую мебельную компанию
После рейдов вооруженных федеральных агентов против мигрантов в пятницу и субботу произошли ожесточенные столкновения между федеральной полицией и разгневанными демонстрантами.
Новости
  • 08.06.25, 13:37
Протесты в Лос-Анджелесе: Трамп направил Нацгвардию
Рейтинговое агентство указывает, что кредитный рейтинг Эстонии может вновь понизиться, если, например, геополитические риски существенно возрастут. На фото – суперминистерство, где размещаются несколько министерств, включая Министерство финансов.
Новости
  • 07.06.25, 13:55
Fitch вновь снизило прогноз экономического роста Эстонии
Бизнес-кредит без бюрократии и с фиксированной ставкой 15% в год
  • KM
Content Marketing
  • 09.06.25, 08:30
Бизнес-кредит без бюрократии и с фиксированной ставкой 15% в год

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025