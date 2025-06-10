Назад 10.06.25, 14:09 Русский театр подтвердил новое название Во вторник, 10 июня, было представлено новое название Русского театра – Театр Сюдалинна (Südalinna teater).

Русский театр вскоре сменит свое название.

Foto: Jelena Vilt, Русский театр

«Смена названия означает, что меняется и содержание. За это время многое изменилось: больше нельзя приглашать актеров, режиссеров и художников из России, многие наши актеры вышли на пенсию», – отметил председатель совета театра Маргус Алликмаа.

По словам Алликмаа, театр продолжит играть на русском языке, при этом Министерство культуры решило уменьшить государственное финансирование театра в 2026 году на 15%, пишет rus.err.ee.

«Русскому театру теперь обязательно нужно пересмотреть свой штат и изменить структуру», – заявил Алликмаа.

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Художественный руководитель театра Дмитрий Петренко прокомментировал ситуацию следующим образом: «Что касается репертуара, нам нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям. Мы постараемся не отменять запланированные премьеры следующего сезона. Однако, возможно, потребуется внести изменения в актерский состав – пока рано говорить точно, как именно скажется сокращение бюджета на репертуарной политике».