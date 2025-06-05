Назад 05.06.25, 13:39 Русский театр могут переименовать в Театр Сюдалинна Совет Русского театра, скорее всего, утвердит для театра новое название – Театр Сюдалинна (Südalinna Teater).

Русский театр вскоре сменит свое название.

Foto: Jelena Vilt, Русский театр

Информацию о новом названии опубликовал новостной портал ERR , но сам театр ее не подтвердил и не опроверг.

В четверг, 5 июня, театр разослал журналистам приглашение на пресс-конференцию, которая состоится во вторник. На этой конференции будет официально объявлено новое название театра.

В совет фонда «Русский театр» входят руководитель Капитала культуры Маргус Алликмаа, начальник Департамента государственного управления Министерства финансов и будущий директор Академии культуры в Вильянди Отть Карулин, присяжный адвокат Эрки Фельс и вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного многообразия Эда Сильберг.