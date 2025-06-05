Русский театр могут переименовать в Театр Сюдалинна

Совет Русского театра, скорее всего, утвердит для театра новое название – Театр Сюдалинна (Südalinna Teater).
- Русский театр вскоре сменит свое название.
- Foto: Jelena Vilt, Русский театр
Информацию о новом названии опубликовал новостной портал ERR
, но сам театр ее не подтвердил и не опроверг.
В четверг, 5 июня, театр разослал журналистам приглашение на пресс-конференцию, которая состоится во вторник. На этой конференции будет официально объявлено новое название театра.
В совет фонда «Русский театр» входят руководитель Капитала культуры Маргус Алликмаа, начальник Департамента государственного управления Министерства финансов и будущий директор Академии культуры в Вильянди Отть Карулин, присяжный адвокат Эрки Фельс и вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного многообразия Эда Сильберг.
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