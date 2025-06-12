Назад 12.06.25, 10:00 airBaltic: большинство рейсов будет с пересадкой в Риге По словам временного главы латвийского авиаперевозчика airBaltic Пауля Калитиса, финансовое положение компании остается сложным, и большинство рейсов в основные пункты назначения из Таллинна и Вильнюса airBaltic будет предлагать через Ригу.

Иллюстративное фото.

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«По мере развития бизнеса и расширения авиапарка планируем предложить больше прямых рейсов из Таллинна», – сказал Калитис в интервью ERR

Он также видит в будущем дополнительные выгоды от международной магистрали Rail Baltica, которая сможет доставлять авиапассажиров поездами в Ригу.

«Чем быстрее будет построена Rail Baltica, тем лучше. В Рижский аэропорт тогда смогут приезжать больше пассажиров», – сказал Калитис.

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По его словам, авиакомпания в настоящее время сосредоточена на улучшении своих финансовых показателей, рассматривая это как необходимое условие выхода на биржу.