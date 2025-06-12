airBaltic: большинство рейсов будет с пересадкой в Риге
По словам временного главы латвийского авиаперевозчика airBaltic Пауля Калитиса, финансовое положение компании остается сложным, и большинство рейсов в основные пункты назначения из Таллинна и Вильнюса airBaltic будет предлагать через Ригу.
Туристический рынок за последние годы в силу разных причин претерпевает изменения, которые бьют и по кошельку потребителей. Поэтому специалисты советуют обратить внимание на новые направления, которые раньше традиционно считались дорогими.
Бывший многолетний руководитель латвийской авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс в эфире государственного телевидения прямо высказал, что он думает о своем увольнении. По словам Гаусса, это было сделано в самый неподходящий момент.
Министр сообщения Латвии Атис Швинка и министр инфраструктуры Эстонии Кульдар Лейс подтвердили готовность продолжать сотрудничество по закупке подвижного состава для Rail Baltica, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на агентство LETA.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic, скорее всего, закупала топливо у российской фирмы из Татарстана как минимум до марта 2024 года – такой вывод сделали журналисты-расследователи на основании таможенных данных. Сама airBaltic отрицает закупку российского керосина и сомневается в «легитимности» информации.
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