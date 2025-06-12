Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,83%305,73
  • OMX Riga−0,18%892,54
  • OMX Tallinn−0,26%2 081,52
  • OMX Vilnius−0,48%1 197,1
  • S&P 500−0,27%6 022,24
  • DOW 300,00%42 865,77
  • Nasdaq −0,5%19 615,88
  • FTSE 100−0,13%8 853,26
  • Nikkei 225−0,65%38 173,09
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • OMX Baltic−0,83%305,73
  • OMX Riga−0,18%892,54
  • OMX Tallinn−0,26%2 081,52
  • OMX Vilnius−0,48%1 197,1
  • S&P 500−0,27%6 022,24
  • DOW 300,00%42 865,77
  • Nasdaq −0,5%19 615,88
  • FTSE 100−0,13%8 853,26
  • Nikkei 225−0,65%38 173,09
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • 12.06.25, 12:18

Цифровой узел: почему Россия не может избавиться от иностранного софта

Заявления Кремля о необходимости отказа от иностранного программного обеспечения сталкиваются с суровой реальностью российских корпораций и потребительских привычек. Несмотря на указы и амбициозные планы по достижению цифрового суверенитета, крупнейшие госкомпании вынуждены признать: полный отказ от иностранного софта в ближайшие годы невозможен, а Владимир Путин, пообещавший «душить» западные IT-компании, похоже, недооценивает глубину проблемы.
Дискуссия на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», несмотря на оптимистичный тон, вскрыла проблемы с софтом. Нижний Новгород, Россия, июнь 2025 года.
  • Дискуссия на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», несмотря на оптимистичный тон, вскрыла проблемы с софтом. Нижний Новгород, Россия, июнь 2025 года.
  • Foto: Scanpix
На прошедшей конференции «Цифровая индустрия промышленной России 2025» (ЦИПР) представители ведущих энергетических, транспортных и коммуникационных компаний России открыто заявили о нехватке средств для выполнения директив по импортозамещению. Заместитель гендиректора по цифровой трансформации госкомпании «Россети» Константин Кравченко сообщил, что холдингу придется использовать пиратское иностранное ПО еще 5-7 лет, до его полного «износа». Причина проста: компания не может повышать фиксированные тарифы, а значит, и позволить себе дополнительные расходы на переход к российским решениям. «С 2022 года мы не платим за импортные продукты и лицензионную поддержку, переходим на российское – надо платить», – пояснил он.
«Российские железные дороги» – один из гигантов инфраструктуры, самая большая госкомпания по числу сотрудников – планирует полностью перейти на российское ПО чуть быстрее, к 2030 году. По бизнес-критичным системам – в 2027 году. При этом замглавы холдинга Евгений Чаркин утверждает, что уход иностранных вендоров не нарушил ни один бизнес-процесс компании.
Всего за неделю до этих откровений руководящий Россией Владимир Путин, выслушав жалобы разработчиков на «потребительские привычки» пользователей, порекомендовал жестко обращаться с иностранными IT-компаниями. «Надо их душить. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью», – заявил президент. Он также потребовал обратить внимание на маркетплейсы, «бесконтрольно» завозящие импортные товары, и перекрыть лазейки, позволяющие обойти «российского национального производителя», даже если отечественный продукт дороже. «Иначе у нас не будет ни фига своего», – предупредил он. Экономический план Путина на новый президентский срок предусматривает сокращение доли импорта в экономике до 17% к 2030 году – самый низкий уровень со времен СССР.

Статья продолжается после рекламы

Опасные западные конкуренты
Рынок инфраструктурного ПО (операционные системы, системы управления базами данных, резервное копирование и т.д.) в России в 2024 году вырос на 28%, достигнув 132 млрд рублей и вернувшись к показателям 2021 года. Этот рост, по данным Strategy Partners, которые приводят «Ведомости», в основном обусловлен регуляторными требованиями, обязывающими субъектов критической информационной инфраструктуры провести полное импортозамещение софта к 1 января 2025 года.
Члены правительства РФ на ЦИПР-2025. Скриншот трансляции. Премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, председатель Сбербанка Герман Греф. На заднем плане министр промышленности Антон Алиханов и министр цифрового развития Максут Шадаев.
  • Члены правительства РФ на ЦИПР-2025. Скриншот трансляции. Премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, председатель Сбербанка Герман Греф. На заднем плане министр промышленности Антон Алиханов и министр цифрового развития Максут Шадаев.
Однако углубленный анализ выявляет серьезные диспропорции. Например, доля российских решений для управления сетями (SDN) за 2024 год составила всего 3% (400 млн рублей) при общем объеме рынка в 14 млрд рублей. Генеральный директор компании «Базис», российский менеджер Давид Мартиросов подчеркивает, что эта разница – в 15 раз меньше продаж зарубежных продуктов – связана с отсутствием на российском рынке самостоятельных инфраструктурно-нейтральных решений.
Часть иностранного софта «зашита» непосредственно в оборудование, которое все еще используют российские предприятия. Так, председатель совета директоров «Северстали» олигарх Алексей Мордашов отметил, что его компания, достигнув 62% импортозамещения ПО, вряд ли сможет полностью отказаться от иностранного софта по этой причине.
Несмотря на инвестиции бизнеса в свое ПО, которые в 2024 году превысили 3 трлн рублей (вдвое больше, чем в довоенном 2021-м году), полное импортозамещение остается недостижимым. Даже российский премьер Михаил Мишустин отметил, что частные инвестиции позволили пока половине компаний перейти на местный софт. В некоторых сегментах достигнуты значительные успехи: 80% решений для управления финансами, каждая вторая программа для цифрового проектирования и более 40% платформ для автоматизации производств – российские.
Тем не менее, по словам исполнительного директора АРПП «Отечественный софт» Рената Лашина, в ряде сегментов, например, в инженерном ПО, процент использования российских решений не превышает 20-30%. Глава АРПП связывает это с возможностью использования бесплатного иностранного пиратского софта, а также с необходимостью «нескольких лет» для окупаемости инвестиций в российские продукты.
Мишустин рассказал, как российские власти намерены добиваться импортозамещения.
5 fotot
  • Мишустин рассказал, как российские власти намерены добиваться импортозамещения.
Поэтому российских разработчиков особенно напугали заявления первого вице-премьера Дениса Мантурова о возможном возвращении западных компаний на российский рынок. Это создает угрозу технологической независимости России, пишет ему Лашин (письмо цитирует «Коммерсант»), риски «нечестной конкуренции» и утечки данных.
Российский фаервол

Статья продолжается после рекламы

Власти пытаются защитить своих как могут. Российский сенатор Иван Евстифеев, например, предложил разработать рейтинг предприятий по импортонезависимости ПО и перестать устанавливать систему Windows.
Российское Минэнерго предложило Министерству цифрового развития создать систему рейтингования общесистемного софта – аналога приложения App Store или RuStore с рейтингом российского ПО и отзывами от пользователей. По задумке, технические специалисты заказчика будут описывать конкретную проблему, прикладывать скриншоты с описанием, а разработчик должен на это отреагировать.
Активно обсуждается создание единого мессенджера. Такое предложение выдвинул глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. «Будет образована доверенная и безопасная среда для общения, коммуникации, телефонных вызовов и одновременно для получения государственных и коммерческих услуг», – сообщил Боярский.
До этого глава Минцифры России Максут Шадаев анонсировал интеграцию портала «Госуслуги» (аналог э-среды) с мессенджером Max. Примечательно, что, по его словам, рассматривалась интеграция с Telegram, однако впоследствии было принято решение отказаться от нее. Как выяснили «Важные истории», конфиденциальность сотен миллионов пользователей Telegram не только из России, но и из других стран, может быть под угрозой – из-за того, что Павел Дуров передал обустройство всей инфраструктуры мессенджера одной компании, де-факто находящейся в России, а зарегистрированной на карибских островах Антигуа и Барбуда – Global Network Management.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 09.06.25, 06:00
Грузы в «Паутине»: ждать ли усиления проверок на дорогах и погранпунктах в России
После операции «Паутина» в России ужесточился контроль на дорогах – фуры надолго задерживают для досмотра и открывают даже запломбированные прицепы. Но вряд ли это поможет повысить уровень безопасности, скорее создает новый коррупционный механизм, считает эксперт по российскому автотранспортному рынку.
Эпицентр
  • 10.06.25, 06:00
«Внучки» BLRT Grupp принесли российскому бюджету миллионы евро
«Дочки» эстонской Elme Messer Gaas в 2024 году принесли России миллионы налоговых поступлений. «Сделка по продаже этих активов по-прежнему находится на рассмотрении российских государственных органов», – объясняет директор Elme Messer Gaas Эдуард Виркунен.
Новости
  • 30.05.25, 08:18
Члены ОПЕК и Россия хотят увеличить добычу нефти
Семь членов ОПЕК и Россия хотят летом увеличить добычу нефти, сообщили источники CNBC.
  • KM
Content Marketing
  • 09.06.25, 08:30
Бизнес-кредит без бюрократии и с фиксированной ставкой 15% в год
Лето — это время, когда для многих компаний наступает пик сезона: растёт интерес со стороны клиентов, сезонные товары и услуги становятся особенно популярными, а планы по расширению получают новый импульс. Именно для такого периода у нас отличная новость — началась летняя кампания по бизнес-кредитам Laen.ee!

Самые читаемые

1
Новости
  • 11.06.25, 17:12
LHV потерпел поражение: банк по ошибке перевел деньги могильщику фирм
2
Новости
  • 11.06.25, 07:00
Хендрик Агур «отрубит хвост» профобразованию в Ида-Вирумаа и поедет на Певческий праздник
«Обучение сварке – не главное»
3
Интервью
  • 10.06.25, 12:23
Новый глава LHV: «Я чуть не выронил чашку кофе, когда позвонил Райн Лыхмус»
4
Эпицентр
  • 10.06.25, 06:00
«Внучки» BLRT Grupp принесли российскому бюджету миллионы евро
5
Эпицентр
  • 11.06.25, 06:00
Большой рейд по таллиннским стройкам: ужесточение правил не помогло?
6
Новости
  • 09.06.25, 17:10
Убыточная мебельная фабрика сменила владельца: «Через год увидим, не переплатили ли мы»

Последние новости

Новости
  • 12.06.25, 13:33
Разбился направлявшийся в Лондон самолет. На борту находились 242 человека
Новости
  • 12.06.25, 12:44
Таллинская коалиция намерена перенести обсуждения по допбюджету на июль
Новости
  • 12.06.25, 12:35
Эксперт: за год эстонские фирмы потеряли из-за киберпреступников 45 миллионов евро
Новости
  • 12.06.25, 12:18
Цифровой узел: почему Россия не может избавиться от иностранного софта
Биржа
  • 12.06.25, 12:00
Прибыль эстонских криптокомпаний резко упала
Биржа
  • 12.06.25, 11:41
LHV привлек 60 млн евро через облигации на иностранной бирже
Инвестор Тоомас
  • 12.06.25, 11:35
Инвестор Тоомас: Wise подняла ставки – такого роста никто не ожидал
Новости
  • 12.06.25, 10:56
Госконтроль: из-за частой смены власти страдает управление принадлежащими Нарве компаниями

Сейчас в фокусе

Проверка документов на таллиннских стройках – обычное дело, по словам полиции. Но к сокращению правонарушений оно не приводит.
Эпицентр
  • 11.06.25, 06:00
Большой рейд по таллиннским стройкам: ужесточение правил не помогло?
Могильщик фирм Лаури Хенсберг получил запрет на введение бизнеса, но утверждает, что это не усложняет ему жизнь. «Так или иначе, жизнь движется вперед».
Новости
  • 11.06.25, 17:12
LHV потерпел поражение: банк по ошибке перевел деньги могильщику фирм
Директор госгимназии Кохтла-Ярве Хендрик Агур и мэр Нарвы Катри Райк беседуют о будущем профессионального образования в Ида-Вирумаа.
Новости
  • 11.06.25, 07:00
Хендрик Агур «отрубит хвост» профобразованию в Ида-Вирумаа и поедет на Певческий праздник
«Обучение сварке – не главное»
Уже пять лет назад Сийм Кикка (справа) стал убеждать свою мать Лейду Кикка в том, что обувной фабрике Samelin необходимо построить новый завод. Теперь новый завод готов.
Новости
  • 11.06.25, 13:51
Сын построил для матери современную фабрику
Лейда Кикка: я доверяю своему сыну безоговорочно
По мнению основателя LHV Райна Лыхмуса, Михкель Торим является сильным руководителем для компании.
Биржа
  • 11.06.25, 08:44
Райн Лыхмус рассказал, как LHV выбирал нового руководителя
Здание «внучки» BLRT российской «Елме Мессер К» в Калининграде.
Эпицентр
  • 10.06.25, 06:00
«Внучки» BLRT Grupp принесли российскому бюджету миллионы евро
Два года назад с инвестиционным клубом мы посетили LHV Group и входящий в нее банк LHV. Тогда я спросил, когда начнут снижать комиссии за сделки. В итоге я дождался этого момента.
Инвестор Тоомас
  • 11.06.25, 12:35
Инвестор Тоомас: как с куста получил 10 акций в подарок от LHV
Светодиодная маркировка безопасности – это идеальное решение, если вам необходима долговечная и износостойкая маркировка на бетоне, стенах или других поверхностях. Зона ожидания выдачи товаров.
  • KM
Content Marketing
  • 30.05.25, 14:33
Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025