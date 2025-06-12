Назад 12.06.25, 12:18 Цифровой узел: почему Россия не может избавиться от иностранного софта Заявления Кремля о необходимости отказа от иностранного программного обеспечения сталкиваются с суровой реальностью российских корпораций и потребительских привычек. Несмотря на указы и амбициозные планы по достижению цифрового суверенитета, крупнейшие госкомпании вынуждены признать: полный отказ от иностранного софта в ближайшие годы невозможен, а Владимир Путин, пообещавший «душить» западные IT-компании, похоже, недооценивает глубину проблемы.

Дискуссия на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», несмотря на оптимистичный тон, вскрыла проблемы с софтом. Нижний Новгород, Россия, июнь 2025 года.

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На прошедшей конференции «Цифровая индустрия промышленной России 2025» (ЦИПР) представители ведущих энергетических, транспортных и коммуникационных компаний России открыто заявили о нехватке средств для выполнения директив по импортозамещению. Заместитель гендиректора по цифровой трансформации госкомпании «Россети» Константин Кравченко сообщил, что холдингу придется использовать пиратское иностранное ПО еще 5-7 лет, до его полного «износа». Причина проста: компания не может повышать фиксированные тарифы, а значит, и позволить себе дополнительные расходы на переход к российским решениям. «С 2022 года мы не платим за импортные продукты и лицензионную поддержку, переходим на российское – надо платить», – пояснил он.

«Российские железные дороги» – один из гигантов инфраструктуры, самая большая госкомпания по числу сотрудников – планирует полностью перейти на российское ПО чуть быстрее, к 2030 году. По бизнес-критичным системам – в 2027 году. При этом замглавы холдинга Евгений Чаркин утверждает, что уход иностранных вендоров не нарушил ни один бизнес-процесс компании.

Всего за неделю до этих откровений руководящий Россией Владимир Путин, выслушав жалобы разработчиков на «потребительские привычки» пользователей, порекомендовал жестко обращаться с иностранными IT-компаниями. «Надо их душить. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью», – заявил президент. Он также потребовал обратить внимание на маркетплейсы, «бесконтрольно» завозящие импортные товары, и перекрыть лазейки, позволяющие обойти «российского национального производителя», даже если отечественный продукт дороже. «Иначе у нас не будет ни фига своего», – предупредил он. Экономический план Путина на новый президентский срок предусматривает сокращение доли импорта в экономике до 17% к 2030 году – самый низкий уровень со времен СССР.

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Опасные западные конкуренты

Рынок инфраструктурного ПО (операционные системы, системы управления базами данных, резервное копирование и т.д.) в России в 2024 году вырос на 28%, достигнув 132 млрд рублей и вернувшись к показателям 2021 года. Этот рост, по данным Strategy Partners, которые приводят «Ведомости» , в основном обусловлен регуляторными требованиями, обязывающими субъектов критической информационной инфраструктуры провести полное импортозамещение софта к 1 января 2025 года.

Члены правительства РФ на ЦИПР-2025. Скриншот трансляции. Премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, председатель Сбербанка Герман Греф. На заднем плане министр промышленности Антон Алиханов и министр цифрового развития Максут Шадаев.

Однако углубленный анализ выявляет серьезные диспропорции. Например, доля российских решений для управления сетями (SDN) за 2024 год составила всего 3% (400 млн рублей) при общем объеме рынка в 14 млрд рублей. Генеральный директор компании «Базис», российский менеджер Давид Мартиросов подчеркивает, что эта разница – в 15 раз меньше продаж зарубежных продуктов – связана с отсутствием на российском рынке самостоятельных инфраструктурно-нейтральных решений.

Часть иностранного софта «зашита» непосредственно в оборудование, которое все еще используют российские предприятия. Так, председатель совета директоров «Северстали» олигарх Алексей Мордашов отметил, что его компания, достигнув 62% импортозамещения ПО, вряд ли сможет полностью отказаться от иностранного софта по этой причине.

Несмотря на инвестиции бизнеса в свое ПО, которые в 2024 году превысили 3 трлн рублей (вдвое больше, чем в довоенном 2021-м году), полное импортозамещение остается недостижимым. Даже российский премьер Михаил Мишустин отметил, что частные инвестиции позволили пока половине компаний перейти на местный софт. В некоторых сегментах достигнуты значительные успехи: 80% решений для управления финансами, каждая вторая программа для цифрового проектирования и более 40% платформ для автоматизации производств – российские.

Тем не менее, по словам исполнительного директора АРПП «Отечественный софт» Рената Лашина, в ряде сегментов, например, в инженерном ПО, процент использования российских решений не превышает 20-30%. Глава АРПП связывает это с возможностью использования бесплатного иностранного пиратского софта, а также с необходимостью «нескольких лет» для окупаемости инвестиций в российские продукты.

5 fotot Мишустин рассказал, как российские власти намерены добиваться импортозамещения.

Поэтому российских разработчиков особенно напугали заявления первого вице-премьера Дениса Мантурова о возможном возвращении западных компаний на российский рынок. Это создает угрозу технологической независимости России, пишет ему Лашин (письмо цитирует «Коммерсант» ), риски «нечестной конкуренции» и утечки данных.

Российский фаервол

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Власти пытаются защитить своих как могут. Российский сенатор Иван Евстифеев, например, предложил разработать рейтинг предприятий по импортонезависимости ПО и перестать устанавливать систему Windows.

Российское Минэнерго предложило Министерству цифрового развития создать систему рейтингования общесистемного софта – аналога приложения App Store или RuStore с рейтингом российского ПО и отзывами от пользователей. По задумке, технические специалисты заказчика будут описывать конкретную проблему, прикладывать скриншоты с описанием, а разработчик должен на это отреагировать.

Активно обсуждается создание единого мессенджера. Такое предложение выдвинул глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. «Будет образована доверенная и безопасная среда для общения, коммуникации, телефонных вызовов и одновременно для получения государственных и коммерческих услуг», – сообщил Боярский.