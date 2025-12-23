Нового руководителя Кассы здоровья нашли за пределами сферы здравоохранения

В начале января пост руководителя государственной Кассы здоровья займет бывший топ-менеджер деревообрабатывающей промышленности Сийри Лахе.
- Во главе Кассы здоровья встанет Сийри Лахе, у которой нет предыдущего опыта работы в сфере здравоохранения.
По словам председателя наблюдательного совета Кассы здоровья, министра социальных дел Кармен Йоллер, в конкурсе участвовали очень сильные кандидаты, и совету было непросто принять решение. Преимуществом Сийри Лахе, по ее словам, стал опыт работы топ-менеджером в международных компаниях.
