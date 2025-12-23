Нового руководителя Кассы здоровья нашли за пределами сферы здравоохранения

Опытный руководитель из IT-сектора Райн Лаане с самого начала столкнулся с критикой после назначения главой Кассы здоровья – поводом стало переименование учреждения, а самой организации приклеили ярлык «враг налогоплательщиков». В такой же атмосфере он завершает свою работу на этом посту.