Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,06%305,2
  • OMX Riga−0,47%929,11
  • OMX Tallinn−0,01%2 015,32
  • OMX Vilnius0,56%1 322,95
  • S&P 5000,64%6 878,49
  • DOW 300,47%48 362,68
  • Nasdaq 0,52%23 428,83
  • FTSE 1000,00%9 865,83
  • Nikkei 2250,02%50 412,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,35
  • 23.12.25, 11:49

Нового руководителя Кассы здоровья нашли за пределами сферы здравоохранения

В начале января пост руководителя государственной Кассы здоровья займет бывший топ-менеджер деревообрабатывающей промышленности Сийри Лахе.
Во главе Кассы здоровья встанет Сийри Лахе, у которой нет предыдущего опыта работы в сфере здравоохранения.
  • Во главе Кассы здоровья встанет Сийри Лахе, у которой нет предыдущего опыта работы в сфере здравоохранения.
  • Foto: Andras Kralla
По словам председателя наблюдательного совета Кассы здоровья, министра социальных дел Кармен Йоллер, в конкурсе участвовали очень сильные кандидаты, и совету было непросто принять решение. Преимуществом Сийри Лахе, по ее словам, стал опыт работы топ-менеджером в международных компаниях.
  • KM
  • 19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.

