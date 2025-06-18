Назад 18.06.25, 12:17 Цена за литр бензина сегодня может вырасти на 8 центов и на 14 – за литр дизеля Несмотря на быстрый рост цен на нефть на мировых рынках из-за нового витка конфликта на Ближнем Востоке, цены на заправках в Эстонии удивительным образом оставались не подверженными этому влиянию, что вызывает удивление и у самих продавцов топлива.

Происходящее на мировых топливных рынках удивления не вызывает, а вот что удивляет – так это цены на заправках.

Foto: Liis Treimann

«Несмотря на то, что цена на дизельное топливо в мире за тонну увеличилась на 120 долларов, а за бензин примерно на 80 долларов, цена на заправках у нас даже снижалась», – сказал сегодня в утренней программе радио Äripäev член правления Terminal Алан Вахт.

По его словам, они с коллегами были уверены, что в понедельник цены на бензин и дизель на мировых площадках вырастут еще больше, однако после небольшого движения вверх на открытии рынка цена вновь вернулась обратно. В то же время, несмотря на удорожание топлива в мире, по словам Вахта, они наблюдали необычное снижение розничных цен на заправках в разных странах. «На наших заправках цены удивительным образом снижались практически каждый день, начиная с пятницы», – говорит он.

Вахт отмечает, что нынешнюю ситуацию объяснить сложно, но он приводит ее в качестве контраргумента: «Я уже более двадцати лет говорю, что не работает тот аргумент потребителей, которые утверждают, что цены на заправках повышают сразу, как только цена на мировом рынке растает, но тянут с понижением, если цена в мире снижается».

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Вахт отмечает, что сейчас цены на заправках отстают от мировых цен на 14 центов за дизель и 8 за бензин. Он сомневается, что на эстонских заправках сегодня соразмерно поднимутся цены, но и не исключал бы этого. «Причин для повышения цен достаточно, так что на бензин вероятно цены сегодня могут вырасти на 8 центов за литр, на дизель может вырасти на 10 центов, но не стал бы исключать и повышения сразу на 14 центов», – прогнозирует член правления Terminal.

«Сложилось так, что новые цены на заправках формируются как раз в среду, так что я вполне уверен, что сегодня именно тот день», – заключил эксперт.