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  • 25.04.25, 06:00

Анализ: почему цена на нефть упала, а на бензин – нет

Каждый раз, когда цены на нефть на мировых рынках стремительно падают, эстонские потребители ожидают соразмерного снижения цен и на заправках. Но, как правило, их ожидает разочарование. В то же время данные указывают, что розничные цены на бензин и дизель в такие периоды тоже падают, но до кошелька потребителя доходит лишь малая часть этих изменений.
Доля топлива в цене на заправках составляет лишь 1/3. Это основная причина, почему падение цены на нефть или ослабление доллара США не оказывают ожидаемого влияния на заправочные цены.
  • Доля топлива в цене на заправках составляет лишь 1/3. Это основная причина, почему падение цены на нефть или ослабление доллара США не оказывают ожидаемого влияния на заправочные цены.
  • Foto: Erik Prozes
После того, как Дональд Трамп объявил о введении тарифов, стоимость нефти на мировых рынках упала до четырехлетнего минимума: цена на Brent в какой-то момент упала более чем на 15%. Сегодня цена на нефть остается примерно на 10% ниже той, что была в первый день апреля.
«Цены на нефть марки Brent оказывают непосредственное влияние на стоимость бензина, поскольку весь бензин, продаваемый в Эстонии, производится из нефти этой марки», – подтверждает взаимосвязь руководитель отдела ценообразования на моторное топливо заправочных сетей Circle K Индрек Сасс.
Поэтому были ожидания, что падение цен в апреле и на эстонских заправках будет не менее драматичным. Однако в итоге снижение ограничилось лишь несколькими центами, что в процентном соотношении никак не соответствует падению цен на нефть на мировых рынках.
В то же время данные указывают, что цены на топливо на эстонских заправках в течение десяти последних лет двигались синхронно с ценами на нефть марки Brent. Почему тогда потребители этого не ощущают?
На графике приведена «чистая» цена бензина Euro-super 95 на эстонских заправках, по которой топливо обходится потребителям. Однако к ней необходимо добавить акциз и налог, которые составляют львиную долю финальной цены.
«На цену бензина на автозаправочных станциях в значительной степени влияют три фактора: цена готового продукта, то есть бензина, акцизы и, в меньшей степени, местная конкуренция», – перечисляет Сасс.
На сегодняшний день в цене бензина Euro-super 95 на заправках учитывается акциз в размере 0,563 евро за литр. «То есть 36% от розничной цены топлива составляет акциз», – комментирует Сасс.
Сюда также следует добавить 22% подоходного налога, что вместе с акцизом уже превышает 50%.
Влияние акцизов и налогов хорошо видно на графике за 2020 год, когда из-за пандемии цена на нефть резко обвалилась. Стоимость чистой цены топлива на эстонских заправках синхронно с нефтью сильно упала, однако цена с налогом и акцизами на определенном этапе остановилась. Пойти дальше вниз ей не позволили фиксированные размеры акциза и налога.
Сравнение цены на нефть с ценой продаваемого на заправках дизельного топлива приводит к схожему результату, но все-таки небольшая разница заметна. Отчасти это обусловлено тем, что в отличие от бензина, доля акциза и налога в цене на дизельное топливо чуть меньше, тогда как доля стоимости самого топлива – выше.
«Мировая цена топлива с учетом надбавки за доставку составляет 32% и 38,8% от стоимости бензина и дизельного топлива соответственно», – приводит расчеты член правления владельца сетей АЗС Terminal Алан Вахт.

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Таким образом, если цена на нефть на рынке упала, например, на 10%, то на заправках симметричное падение цен на топливо должно составлять лишь 3,2% и 3,8%. Это вполне соответствует тому снижению, которое потребители могли заметить на заправках в этом месяце.
Однако, помимо акциза и налога, в цену на топливо на АЗС входят и другие компоненты, также влияющие на финальную цену, которую платит потребитель.
Температура воздуха имеет значение
Например, налог на хранение жидкого топлива для бензина и дизеля добавляет к цене лишь 4,60 и 3,70 евро на 1000 литров соответственно. Но есть и другие сборы.
«Кроме того, нужно учитывать расход на возобновляемую энергию, что может составлять 5-10 центов за литр в зависимости от ситуации на рынке», – отмечает Вахт и добавляет, что стоимость поставок топлива, которую нефтеперерабатывающие заводы добавляют к цене на мировом рынке, также оказывает очень большое влияние на цену.
Даже погода влияет на финальную цену для потребителей, так как температура воздуха сказывается на сжатии и расширении топлива. Топливный акциз и налог на хранение всегда пересчитываются с учетом температурного режима в +15 градусов, что в итоге сказывается и на ценах АЗС.
Игра с ценой в борьбе за клиента
Если стоимость самого топлива в цене на АЗС составляет около трети и доля сборов в цене бензина и дизеля в среднем – около 54% и 46%, то у АЗС остается не очень много пространства для маневров.
«Оставшаяся часть от цены на топливо – это маржа, которая должна покрывать расходы на обязательство по возобновляемым источникам энергии, а также другие операционные расходы, и приносить разумную прибыль для развития бизнеса», – отмечает Вахт.
Но в борьбе с конкурентами за клиентов АЗС ничего не остается, как пытаться манипулировать ценой в пределах своей маржи.
На графиках ниже Алан Вахт приводит статистику заправок Terminal за последние несколько месяцев, которая показывает, насколько меняется разница между биржевой и розничной ценой топливных продаж, что, по сути, и является маржой АЗС.
В случае минусового значения маржа компании сокращается. Это может быть обусловлено как ростом цен на топливо на мировых рынках и более медленным повышением цен на заправках, так и кампаниями, которые иногда проводят АЗС ради привлечения клиентов и борьбы с конкурентами.
Одна из таких кампаний хорошо видна на графике в декабре, когда на заправках Terminal цена бензина на один день была понижена на 20 центов и на дизель – на 8 центов. Многие, вероятно, помнят, что в тот же день ряд других заправок быстро отреагировали и тоже соразмерно понизили цены на один день.
Валюта уже не имеет большого значения
Еще один фактор, который влияет на цены на заправках и который часто упоминают владельцы АЗС, – это соотношение стоимости американского доллара и евро.
Так как нефть и производные от нее продукты на рынке номинированы в американских долларах, при покупке этих товаров в другой валюте разница курса влияет на финальную стоимость.
Например, если доллар дорожает по отношению к европейской валюте, то местным покупателям придется отдать за товар больше евро, даже если цена в долларах не изменилась. Такое же правило работает и в обратном направлении.
На графике можно увидеть определенную корреляцию с чистой ценой на топливо. Однако учитывая, что доля стоимости топлива в цене на заправках составляет лишь около 1/3, в финальной цене, на которую оказывают влияние и другие, более масштабные факторы, разница валютного курса в итоге играет небольшую роль.
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