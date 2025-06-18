Назад 18.06.25, 16:32 Депутату Калле Лаанету предъявлено обвинение в мошенничестве Окружная прокуратура по делам экономических и коррупционных преступлений направила в суд уголовное дело, в рамках которого депутату Рийгикогу Калле Лаанету (Партия реформ) предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном должностным лицом, передает rus.err.ee.

Калле Лаанет.

Foto: Liis Treimann

По версии прокуратуры, Лаанет в 2022 и 2023 годах, будучи министром юстиции и депутатом парламента, сознательно подавал в Министерство юстиции и канцелярию Рийгикогу заявления на компенсацию арендных расходов, основанные на договоре аренды, заключенном с аффилированным лицом.

«Калле Лаанет в представленных заявлениях на компенсацию арендных расходов утверждал, что договор аренды не заключен с аффилированным лицом в понимании Закона о борьбе с коррупцией», – сообщил окружной прокурор по делам экономических и коррупционных преступлений Олгерд Петерселл, подавший обвинительное заключение в Харьюский уездный суд.

«Согласно обвинению, отрицая связь с владельцем квартиры, Калле Лаанет ввел в заблуждение чиновников Рийгикогу и министерства, поскольку по Закону о борьбе с коррупцией сын супруги также считается лицом, связанным с должностным лицом», – добавил окружной прокурор.

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В мае Лаанета лишили депутатской неприкосновенности – это было необходимо для вынесения обвинения, писали ранее «Деловые ведомости».

Сам Лаанет заявил Рийгикогу, что проблема с квартирой возникла только после того как он, будучи министром, подверг критике руководство прокуратуры.

«Суть начатого в отношении меня производства была описана в СМИ детально и односторонне. Я никогда не намеревался требовать от государства то, на что у меня не было права», – подчеркивал депутат.

По его словам, ему трудно согласиться с утверждением прокуратуры о том, что он причинил кому-то ущерб, поскольку государству он нанесен не был: «Я не скрывал, у кого арендую квартиру, следовательно, информация о моей квартире всегда была публичной, но проблема была поднята только после того, как я осмелился критиковать руководство прокуратуры».

Он отметил, что не считал сына своей супруги от предыдущего брака аффилированным лицом, так как не является его биологическим отцом и не проживает с ним в одном домохозяйстве уже 20 лет. «Сомневаюсь, что кто-то в этом зале точно знает, что такое аффилированное лицо, и жаль, что выяснение этого вопроса происходит в форме уголовного производства», – подчеркивал бывший министр.