Деловые ведомости
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  • 29.04.25, 13:06

Прокуратура намерена предъявить бывшему министру Лаанету обвинение в мошенничестве

Генеральный прокурор намерен предъявить политику Партии реформ и бывшему министру юстиции Калле Лаанету обвинение в мошенничестве. Для этого парламент должен сначала лишить Лаанета депутатской неприкосновенности.
Бывший министр юстиции Калле Лаанет.
  • Бывший министр юстиции Калле Лаанет.
  • Foto: Liis Treimann
Сегодня прокуратура подала канцлеру юстиции ходатайство с просьбой внести в парламент предложение о снятии депутатской неприкосновенности с Лаанета.
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