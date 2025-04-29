Прокуратура намерена предъявить бывшему министру Лаанету обвинение в мошенничестве
Генеральный прокурор намерен предъявить политику Партии реформ и бывшему министру юстиции Калле Лаанету обвинение в мошенничестве. Для этого парламент должен сначала лишить Лаанета депутатской неприкосновенности.
Начатое полицией в марте делопроизводство о проступке, призванное пролить свет на обстоятельства аренды квартиры бывшим министром юстиции Калле Лаанетом (Партия реформ) у своего пасынка, переросло в уголовное дело.
По словам премьер-министра Каи Каллас, задача нового министра юстиции – обеспечить трудовой мир в его сфере ответственности. Поэтому Мадис Тимпсон планирует сесть со своим бывшим однокурсником, генеральным прокурором, и провести честную беседу.
Министр юстиции Калле Лаанет подтвердил, что при вступлении в должность он прошел обучение на тему конфликта интересов, поэтому Министерство юстиции не видело необходимости в дополнительной проверке его договора аренды.
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