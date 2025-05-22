Калле Лаанет лишен депутатской неприкосновенности

Генеральный прокурор намерен предъявить политику Партии реформ и бывшему министру юстиции Калле Лаанету обвинение в мошенничестве. Для этого парламент должен сначала лишить Лаанета депутатской неприкосновенности.
Начатое полицией в марте делопроизводство о проступке, призванное пролить свет на обстоятельства аренды квартиры бывшим министром юстиции Калле Лаанетом (Партия реформ) у своего пасынка, переросло в уголовное дело.
По словам премьер-министра Каи Каллас, задача нового министра юстиции – обеспечить трудовой мир в его сфере ответственности. Поэтому Мадис Тимпсон планирует сесть со своим бывшим однокурсником, генеральным прокурором, и провести честную беседу.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.