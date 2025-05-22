Калле Лаанет лишен депутатской неприкосновенности

KM Content Marketing 20.05.25, 11:56

Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.