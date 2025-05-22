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  • 22.05.25, 11:36

Калле Лаанет лишен депутатской неприкосновенности

54 голосами «за» Рийгикогу лишил неприкосновенности депутата от Партии реформ Калле Лаанета.
Член Рийгикогу Калле Лаанет.
  • Член Рийгикогу Калле Лаанет.
  • Foto: Liis Treimann
Лишение неприкосновенности связано с желанием прокуратуры предъявить Лаанету обвинение в мошенничестве. Соответствующее ходатайство прокуратура направила канцлеру права Юлле Мадизе в апреле.
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