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  • 25.06.25, 11:12

Телефоны Sony исчезли с прилавков эстонских магазинов

Телефоны Sony исчезли с прилавков европейских магазинов, пишет Ärileht.
Магазин Sony в Китае, фото иллюстративное.
  • Магазин Sony в Китае, фото иллюстративное.
  • Foto: Tada Images
Менеджер по продуктам отдела устройств Elisa Эдгар Паххомов подтвердил изданию, что Sony приняла стратегическое решение еще весной: «Этой весной Sony покинула европейский рынок, и поэтому мы больше не продаём их мобильные телефоны. Известно, что в Азии они ещё продаются, но в нашем регионе дальнейшие планы неизвестны».
То же подтвердил и руководитель по коммуникациям Telia Райго Неудорф: «Телефоны Sony действительно больше не входят в ассортимент Telia с второго квартала этого года. Причина в том, что Sony пересмотрела свою бизнес-стратегию, сосредоточив продажи смартфонов на более крупных рынках. В результате они решили уйти из нашего региона».
Хотя операторы говорят об уходе с рынка, компания Miterassa, управляющая фирменным магазином Sony Center, высказывается не так однозначно.

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«В начале года канал поставок Sony Nordic сообщил, что новые модели Xperia этого года не поступят в розничную продажу, и Sony сосредоточится на продаже телефонов через собственные онлайн-каналы», – пояснил руководитель по продажам Sony Center Меэлис Кальюранд, добавив, что производитель перешел на модель прямых продаж клиенту (DTC), и физические магазины останутся без новых устройств.
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