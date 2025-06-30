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  • 30.06.25, 10:04

Продажа топлива в мае выросла, а продуктов питания – сократилась

Объем продаж предприятий розничной торговли в мае увеличился по сравнению с предыдущим годом на 2%, а оборот составил 924 миллиона евро, сообщил Департамент статистики.
Объем продаж топлива в мае был на 13% выше, чем год назад, на фото – цены на начало мая.
  • Объем продаж топлива в мае был на 13% выше, чем год назад, на фото – цены на начало мая.
  • Foto: Andras Kralla
В мае объем продаж предприятий, занимающихся розничной торговлей моторным топливом, увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем продаж магазинов промышленных товаров – на 5%.
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