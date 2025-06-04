Назад 08.06.25, 12:41 ТОП ЗАРПЛАТ: Кому платят больше всего в сфере торговли? В первом квартале этого года значительнее всего зарплаты в сфере торговли выросли у грузчиков. Самый скромный рост зарплат при этом наблюдался на руководящих должностях.

Иллюстративное фото.

Foto: Liis Treimann

В первом квартале этого года средняя брутто-зарплата в Эстонии составляла 2011 евро, что на 6,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя брутто-зарплата в торговом секторе же составила 1738 евро, увеличившись за год на 5,1%.

Руководители оптовой и розничной торговли

К этой категории относятся, например, следующие должности: заведующий продовольственным отделом, руководитель розничной или оптовой торговли, управляющий магазином или супермаркетом, руководитель аптеки, руководитель интернет-магазина, руководитель отдела продаж или закупок в торговле, заведующий отделом торговли.