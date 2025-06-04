ТОП ЗАРПЛАТ: Кому платят больше всего в сфере торговли?

В первом квартале этого года значительнее всего зарплаты в сфере торговли выросли у грузчиков. Самый скромный рост зарплат при этом наблюдался на руководящих должностях.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Liis Treimann
В первом квартале этого года средняя брутто-зарплата в Эстонии составляла 2011 евро, что на 6,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя брутто-зарплата в торговом секторе же составила 1738 евро, увеличившись за год на 5,1%.
Руководители оптовой и розничной торговли
К этой категории относятся, например, следующие должности: заведующий продовольственным отделом, руководитель розничной или оптовой торговли, управляющий магазином или супермаркетом, руководитель аптеки, руководитель интернет-магазина, руководитель отдела продаж или закупок в торговле, заведующий отделом торговли.
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