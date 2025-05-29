Объем продаж предприятий розничной торговли продолжает расти

На увеличение объема продаж в апреле повлияли и предприятия, занимающиеся розничной продажей моторного топлива.
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Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что если в марте объем продаж увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то в апреле рост несколько ускорился: «На увеличение объема продаж в апреле повлияли предприятия, занимающиеся розничной продажей моторного топлива, и магазины промышленных товаров, где объем продаж за год вырос соответственно на 18% и 7%».
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