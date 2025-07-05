Фирма Кристьяна Раху выплатила почти 12 млн евро дивидендов

Концерн UG Investments заработал в прошлом году 128,8 млн евро оборота, что на 3,6% больше, чем годом ранее. Операционный убыток составил 2,3 млн евро, а чистая прибыль — 15,5 млн, увеличившись за год на 49%.
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Stargate Hydrogen – машиностроительное предприятие с преобладающим участием Кристьяна Раху и Таави Мадиберка – открыло завод в старом мебельном цеху Standard в таллиннском районе Мустамяэ. На продукцию, основанную на собственной разработанной технологии, уже поступили заказы до конца года.