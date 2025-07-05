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  • 05.07.25, 15:24

Фирма Кристьяна Раху выплатила почти 12 млн евро дивидендов

Инвестиционная компания UG Investments, в основном принадлежащая крупному предпринимателю Кристьяну Раху, выплатила солидные дивиденды и увеличила чистую прибыль почти в полтора раза.
Крупный предприниматель Кристьян Раху.
  • Крупный предприниматель Кристьян Раху.
  • Foto: Liis Treimann
Концерн UG Investments заработал в прошлом году 128,8 млн евро оборота, что на 3,6% больше, чем годом ранее. Операционный убыток составил 2,3 млн евро, а чистая прибыль — 15,5 млн, увеличившись за год на 49%.
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