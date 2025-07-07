ТОП профессий иностранных работников в Ида-Вирумаа: лидируют инженеры

Ида-Вирумаа стабильно удерживает
первое место по уровню безработицы в Эстонии, при этом крупные предприятия региона вынуждены привлекать иностранную рабочую силу. Как ранее писали ДВ, работодателям недостаточно местных сварщиков
и инженеров
. Статистика показывает, что больше всего иностранных работников в Ида-Вирумаа заняты именно в промышленности.
- На строительстве маслозавода Enefit 280-2 работали около 5000 человек, из которых больше половины были иностранцами.
- Foto: Николай Андреев
Иностранная рабочая сила на Северо-Востоке – это меньше полутора процентов от всех работников здесь. Это в несколько раз ниже среднего для Эстонии показателя – 8,8%.
При этом доля инженеров и квалифицированных рабочих среди иностранцев значительно выше, чем среди местных работников в Ида-Вирумаа. За счет иностранцев предприятия зачастую компенсируют недостаток местной квалифицированной рабочей силы.
ТОП профессий иностранцев в Ида-Вирумаа
Кадри Рооталу из Департамента статистики составила топ профессий, в которых работают иностранцы в Ида-Вирумаа (в скобках – количество человек).
- Инженеры промышленности или производства (57 человек)
- Производители и сборщики металлоконструкций (53)
- Сварщики (41)
- Повара (25)
- Неквалифицированные рабочие лесного хозяйства (24)
- Слесари (22)
Сколько иностранцев работает в регионе?
Население Ида-Вирумаа, по данным МВД, составляло на начало года 128 568 человек. По данным Департамента статистики, действующие трудовые отношения в этом уезде были примерно у 42 700, из них лишь около 500 человек были нерезидентами Эстонии.
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Специалист по данным в Департаменте статистики Кадри Рооталу отметила, что в это число не попадает арендная рабочая сила, работодателем которой являются иностранные компании.
Данные Департамента полиции и погранохраны отличаются – они учитывают всех, кто зарегистрировал краткосрочную работу в Эстонии, а также обладателей вида на жительство для работы – в сумме это 625 человек.
ТОП отраслей для иностранцев в Ида-Вирумаа
У Департамента полиции и погранохраны есть данные, в каких отраслях трудятся иностранные работники (зарегистрировавшие временную работу и получившие вид на жительство для работы по состоянию на 18 июня 2025 года).
- Обрабатывающая промышленность (269 человек)
- Строительство (107)
- Другая обслуживающая деятельность (61)
- Питание и размещение (36)
- Транспорт и логистика (25)
- Сельское, лесное хозяйство и рыболовство (20)
- Образование (18)
- Здравоохранение и социальная работа (10)
- Недвижимость (7)
- Профессиональная, научная и техническая деятельность (6)
- Другое (66)
Но не все имеющие право на работу могут работать прямо сейчас – кто-то мог еще не приехать или уже уволиться и уехать. К тому же, отмечает пресс-секретарь полиции Елизавета Белоус, в статистику не попадают люди, которые работают в Ида-Вирумаа на компании, зарегистрированные в других уездах.
Поэтому в целом можно дать лишь приблизительную оценку, что в Ида-Вирумаа трудятся 500-600 иностранных работников. (В данном случае иностранцами не считаются работники с гражданством других государств, которые живут в Эстонии постоянно).
ТОП стран, откуда приезжают работать в Ида-Вирумаа
По данным Департамента полиции и погранохраны (гражданство людей, зарегистрировавших временную работу и получивших вид на жительство для работы по состоянию на 18 июня 2025 года).
- Украина (254 человек)
- Узбекистан (74)
- Россия (45)
- Китай (38)
- Молдова (26)
- Индия (22)
- Казахстан (14)
- Грузия (14)
- Другие (138)
Привозят тех, кого не найти на месте
Пресс-секретарь Кассы по безработице Яна Розенфельд сообщила, что это ведомство не ведет учет, из каких стран приезжают работники, кто нанимает иностранцев и по какой причине. «Наши клиенты – это те, кому законом предоставлено право жить здесь и работать. Мы не делаем такого различия по этнической группе и национальности человека. Наш критерий – хочет ли человек работать».
Многолетний региональный руководитель Кассы по безработице в Ида-Вирумаа Аннеки Теэлахк по своему опыту затрудняется назвать все причины, которые мотивируют работодателей привозить работников из-за границы, но делает предположение о главной.
«Если это действительно какой-то специфический топ-специалист, которых у нас даже не обучают, тогда это действительно может быть причиной того, что здесь такого не найти, – рассуждает она. – Если это какие-то более простые работы, тогда надо спрашивать у работодателей. Мы ведь предлагаем им рабочую силу, и наши клиенты довольно хорошо находят работу».
Яркий пример привлечения из-за границы специалистов, которых на месте не найти, – нарвский завод магнитов NPM Narva.
Горячие новости
Причина – десинхронизация с российской сетью
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Наладкой нового оборудования занимались много специалистов из Китая. Как ранее рассказывал директор завода Айвар Вирунен, из-за срочности работы им пришлось работать в китайский Новый год, когда на их родине принято уходить в отпуск и ездить к родителям. Поэтому предприятие даже устроило в одном из нарвских ресторанов празднование китайского Нового года.
По словам руководителя по персоналу Ольги Зайцевой, на заводе магнитов сейчас работают люди с Филиппин, из Малайзии, Турции, Бразилии, Болгарии, Польши, Великобритании, Китая и Сингапура. В основном, это инженеры процессов, которые уже имеют опыт работы на аналогичных предприятиях в других частях света.
В Европе уже давно нет этого производства. Конечно, у нас есть Таллиннский университет, где можно изучать магниты, но это делают единичные люди. У нас тоже работает одна девушка из Таллинна, которая заканчивала докторантуру в Таллиннском техническом университете именно по нашим магнитам.
Ольга Зайцева
руководитель по персоналу NPM Narva
Самый большой за последние годы наплыв иностранных работников в Ида-Вирумаа был во время строительства маслозавода Enefit 280-2, на котором полтора месяца назад состоялся горячий пуск
.
Пресс-секретарь Eesti Energia Маттиас Кайв рассказал, что всего за время строительства через стройплощадку прошло более 5000 работников субподрядных компаний, из которых больше половины были иностранцами – не менее, чем из 33 различных стран.
«Основная причина использования иностранной рабочей силы – прежде всего, отсутствие на местном рынке труда достаточного количества кадров с необходимой компетенцией. В Эстонии хватает гражданских строителей, но специалистов по установке технологического оборудования довольно мало», – пояснил Маттиас Кайв.
По Эстонии в целом большинство иностранцев – тоже в промышленности
В марте 2025 года было опубликовано большое исследование
иностранной рабочей силы в Эстонии от OSKA – системы прогнозирования спроса на рабочую силу и навыки, созданной Эстонским квалификационным агентством Kutsekoda.
Основываясь на данных 2023 года, исследователи выяснили, что в Эстонии работало в общей сложности 66 400 временных иностранных работников, что составило 8,8% от общей занятости. Почти половину из них составили военные беженцы из разных стран.
В целом, среди временных иностранных работников граждан Украины оказалось 55% (большинство, но не все приехали как беженцы), а граждан других стран ЕС – только 9%. Причем украинцы составляли почти половину временных работников еще до начала войны.
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По состоянию на 2023 год в первую пятерку временных иностранных работников по гражданству также входили граждане РФ и Беларуси, но все больше людей приезжало из Молдовы, Узбекистана и Грузии, а также из более отдаленных стран, таких как Индия, Пакистан и Филиппины.
Наибольшее количество временных иностранных рабочих в Эстонии занято в обрабатывающей промышленности (13 700 человек), в строительстве (7500 человек), в секторе информации и связи (5900 человек). Такие работники составляют четверть на производстве металлических изделий и пятую часть работников по обслуживанию зданий, IT-специалистов, производителей продуктов питания, неквалифицированных рабочих на производстве и строителей.
Те, кто для начала работы в Эстонии оформляет не разрешение на временную работу, а вид на жительство, напротив, чаще являются ведущими специалистами или квалифицированными работниками.
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