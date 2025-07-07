Назад 07.07.25, 06:00 ТОП профессий иностранных работников в Ида-Вирумаа: лидируют инженеры Ида-Вирумаа стабильно удерживает первое место по уровню безработицы в Эстонии, при этом крупные предприятия региона вынуждены привлекать иностранную рабочую силу. Как ранее писали ДВ, работодателям недостаточно местных сварщиков инженеров . Статистика показывает, что больше всего иностранных работников в Ида-Вирумаа заняты именно в промышленности.

На строительстве маслозавода Enefit 280-2 работали около 5000 человек, из которых больше половины были иностранцами.

Foto: Николай Андреев

Иностранная рабочая сила на Северо-Востоке – это меньше полутора процентов от всех работников здесь. Это в несколько раз ниже среднего для Эстонии показателя – 8,8%.

При этом доля инженеров и квалифицированных рабочих среди иностранцев значительно выше, чем среди местных работников в Ида-Вирумаа. За счет иностранцев предприятия зачастую компенсируют недостаток местной квалифицированной рабочей силы.

ТОП профессий иностранцев в Ида-Вирумаа Кадри Рооталу из Департамента статистики составила топ профессий, в которых работают иностранцы в Ида-Вирумаа (в скобках – количество человек). Инженеры промышленности или производства (57 человек)

Производители и сборщики металлоконструкций (53)

Сварщики (41)

Повара (25)

Неквалифицированные рабочие лесного хозяйства (24)

Слесари (22)

Сколько иностранцев работает в регионе?

Население Ида-Вирумаа, по данным МВД, составляло на начало года 128 568 человек. По данным Департамента статистики, действующие трудовые отношения в этом уезде были примерно у 42 700, из них лишь около 500 человек были нерезидентами Эстонии.

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Специалист по данным в Департаменте статистики Кадри Рооталу отметила, что в это число не попадает арендная рабочая сила, работодателем которой являются иностранные компании. Данные Департамента полиции и погранохраны отличаются – они учитывают всех, кто зарегистрировал краткосрочную работу в Эстонии, а также обладателей вида на жительство для работы – в сумме это 625 человек. ТОП отраслей для иностранцев в Ида-Вирумаа У Департамента полиции и погранохраны есть данные, в каких отраслях трудятся иностранные работники (зарегистрировавшие временную работу и получившие вид на жительство для работы по состоянию на 18 июня 2025 года). Обрабатывающая промышленность (269 человек)

Строительство (107)

Другая обслуживающая деятельность (61)

Питание и размещение (36)

Транспорт и логистика (25)

Сельское, лесное хозяйство и рыболовство (20)

Образование (18)

Здравоохранение и социальная работа (10)

Недвижимость (7)

Профессиональная, научная и техническая деятельность (6)

Другое (66) Но не все имеющие право на работу могут работать прямо сейчас – кто-то мог еще не приехать или уже уволиться и уехать. К тому же, отмечает пресс-секретарь полиции Елизавета Белоус, в статистику не попадают люди, которые работают в Ида-Вирумаа на компании, зарегистрированные в других уездах. Поэтому в целом можно дать лишь приблизительную оценку, что в Ида-Вирумаа трудятся 500-600 иностранных работников. (В данном случае иностранцами не считаются работники с гражданством других государств, которые живут в Эстонии постоянно). ТОП стран, откуда приезжают работать в Ида-Вирумаа По данным Департамента полиции и погранохраны (гражданство людей, зарегистрировавших временную работу и получивших вид на жительство для работы по состоянию на 18 июня 2025 года). Украина (254 человек)

Узбекистан (74)

Россия (45)

Китай (38)

Молдова (26)

Индия (22)

Казахстан (14)

Грузия (14)

Другие (138) Привозят тех, кого не найти на месте Пресс-секретарь Кассы по безработице Яна Розенфельд сообщила, что это ведомство не ведет учет, из каких стран приезжают работники, кто нанимает иностранцев и по какой причине. «Наши клиенты – это те, кому законом предоставлено право жить здесь и работать. Мы не делаем такого различия по этнической группе и национальности человека. Наш критерий – хочет ли человек работать». Многолетний региональный руководитель Кассы по безработице в Ида-Вирумаа Аннеки Теэлахк по своему опыту затрудняется назвать все причины, которые мотивируют работодателей привозить работников из-за границы, но делает предположение о главной. «Если это действительно какой-то специфический топ-специалист, которых у нас даже не обучают, тогда это действительно может быть причиной того, что здесь такого не найти, – рассуждает она. – Если это какие-то более простые работы, тогда надо спрашивать у работодателей. Мы ведь предлагаем им рабочую силу, и наши клиенты довольно хорошо находят работу». Яркий пример привлечения из-за границы специалистов, которых на месте не найти, – нарвский завод магнитов NPM Narva. Горячие новости 05.07.25, 13:08 «Ну очень жаль ребят». Братья из Эстонии попали в аферу, приняв предложение о работе в США 04.07.25, 12:37 «Речь идет о банальной жадности»: новый удар по владельцам солнечных панелей может оказаться фатальным Причина – десинхронизация с российской сетью 04.07.25, 08:24 Город решил расторгнуть контракт с фирмой, с которой недавно заключил договор KM 18.06.25, 14:57 Местная облачная услуга поддержит работу ИТ-систем компании даже в сложные времена

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Наладкой нового оборудования занимались много специалистов из Китая. Как ранее рассказывал директор завода Айвар Вирунен, из-за срочности работы им пришлось работать в китайский Новый год, когда на их родине принято уходить в отпуск и ездить к родителям. Поэтому предприятие даже устроило в одном из нарвских ресторанов празднование китайского Нового года.

По словам руководителя по персоналу Ольги Зайцевой, на заводе магнитов сейчас работают люди с Филиппин, из Малайзии, Турции, Бразилии, Болгарии, Польши, Великобритании, Китая и Сингапура. В основном, это инженеры процессов, которые уже имеют опыт работы на аналогичных предприятиях в других частях света.

В Европе уже давно нет этого производства. Конечно, у нас есть Таллиннский университет, где можно изучать магниты, но это делают единичные люди. У нас тоже работает одна девушка из Таллинна, которая заканчивала докторантуру в Таллиннском техническом университете именно по нашим магнитам. Ольга Зайцева руководитель по персоналу NPM Narva

Самый большой за последние годы наплыв иностранных работников в Ида-Вирумаа был во время строительства маслозавода Enefit 280-2, на котором полтора месяца назад состоялся горячий пуск

Пресс-секретарь Eesti Energia Маттиас Кайв рассказал, что всего за время строительства через стройплощадку прошло более 5000 работников субподрядных компаний, из которых больше половины были иностранцами – не менее, чем из 33 различных стран.

«Основная причина использования иностранной рабочей силы – прежде всего, отсутствие на местном рынке труда достаточного количества кадров с необходимой компетенцией. В Эстонии хватает гражданских строителей, но специалистов по установке технологического оборудования довольно мало», – пояснил Маттиас Кайв.

По Эстонии в целом большинство иностранцев – тоже в промышленности

В марте 2025 года было опубликовано большое исследование иностранной рабочей силы в Эстонии от OSKA – системы прогнозирования спроса на рабочую силу и навыки, созданной Эстонским квалификационным агентством Kutsekoda.

Основываясь на данных 2023 года, исследователи выяснили, что в Эстонии работало в общей сложности 66 400 временных иностранных работников, что составило 8,8% от общей занятости. Почти половину из них составили военные беженцы из разных стран.

В целом, среди временных иностранных работников граждан Украины оказалось 55% (большинство, но не все приехали как беженцы), а граждан других стран ЕС – только 9%. Причем украинцы составляли почти половину временных работников еще до начала войны.

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По состоянию на 2023 год в первую пятерку временных иностранных работников по гражданству также входили граждане РФ и Беларуси, но все больше людей приезжало из Молдовы, Узбекистана и Грузии, а также из более отдаленных стран, таких как Индия, Пакистан и Филиппины.

Наибольшее количество временных иностранных рабочих в Эстонии занято в обрабатывающей промышленности (13 700 человек), в строительстве (7500 человек), в секторе информации и связи (5900 человек). Такие работники составляют четверть на производстве металлических изделий и пятую часть работников по обслуживанию зданий, IT-специалистов, производителей продуктов питания, неквалифицированных рабочих на производстве и строителей.

Те, кто для начала работы в Эстонии оформляет не разрешение на временную работу, а вид на жительство, напротив, чаще являются ведущими специалистами или квалифицированными работниками.