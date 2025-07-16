Внутренний контроль Таллинна не нашел нарушений в тендере на закупку скамеек
Если вчера прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с тендером о закупках скамеек в Таллинне, то сегодня городские власти заявили, что внутренняя проверка столицы не нашла в условиях тендера ничего противозаконного.
Вице-мэр от Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере заявил на состоявшейся сегодня утром пресс-конференции, что, помимо проверки закупок по уборке снега в Таллинне, более подробно были проанализированы и тендеры на закупку городской мебели и временных уличных туалетов. Вице-мэр пояснил, что результаты проверок планировалось объявить в июне, но этому помешали недавние скандалы в горуправе.
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Скамейка, защищенная интеллектуальной собственностью, вызвала острое судебное разбирательство, что заставляет задаваться вопросом: возможно ли, что в государственном тендере может победить только одна компания, а налогоплательщик просто платит и плачет.