Назад 16.07.25, 17:28 Внутренний контроль Таллинна не нашел нарушений в тендере на закупку скамеек Если вчера прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с тендером о закупках скамеек в Таллинне, то сегодня городские власти заявили, что внутренняя проверка столицы не нашла в условиях тендера ничего противозаконного.

Вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере.

Foto: Liis Treimann

Вице-мэр от Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере заявил на состоявшейся сегодня утром пресс-конференции, что, помимо проверки закупок по уборке снега в Таллинне, более подробно были проанализированы и тендеры на закупку городской мебели и временных уличных туалетов. Вице-мэр пояснил, что результаты проверок планировалось объявить в июне, но этому помешали недавние скандалы в горуправе.