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  • 16.07.25, 17:28

Внутренний контроль Таллинна не нашел нарушений в тендере на закупку скамеек

Если вчера прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с тендером о закупках скамеек в Таллинне, то сегодня городские власти заявили, что внутренняя проверка столицы не нашла в условиях тендера ничего противозаконного.
Вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере.
  • Вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере.
  • Foto: Liis Treimann
Вице-мэр от Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере заявил на состоявшейся сегодня утром пресс-конференции, что, помимо проверки закупок по уборке снега в Таллинне, более подробно были проанализированы и тендеры на закупку городской мебели и временных уличных туалетов. Вице-мэр пояснил, что результаты проверок планировалось объявить в июне, но этому помешали недавние скандалы в горуправе.
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