Пиратские скамейки возмущают производителя и ведут на скамью подсудимых

Скамейка, защищенная интеллектуальной собственностью, вызвала острое судебное разбирательство, что заставляет задаваться вопросом: возможно ли, что в государственном тендере может победить только одна компания, а налогоплательщик просто платит и плачет.
- Производство Repston под Таллинном.
- Foto: Liis Treimann
В этой истории мы прогуляемся как по Южной, так и по Северной Эстонии, поскольку городскую мебель, установленную по краям тротуаров и в парках, в том числе скамейки, стулья и урны, можно найти по всей стране. Т.е. скамейки могут стать источником споров от Нуустаку до столицы.
В двадцати минутах езды на автомобиле от центра Таллинна в сторону Маарду, рядом с теплоэлектростанцией Иру расположена компания Repston, производящая металлическую мебель.
Компания процветает, говорит руководитель и один из владельцев Repston Эдвин Якобсон. Большая часть продукции экспортируется за пределы Эстонии, однако работы Repston можно встретить и здесь, например, в торговом центре Stockmann или в сети фастфудов KFC.
Однако это не история о Repston или ее заводе. Компания оказалась в центре необычного судебного разбирательства, где речь идет о достаточно скромной сумме, но суть дела гораздо более значительна и принципиальна.
Она приведет нас в Южную Эстонию, в Отепя.
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