Бывший держатель ларьков в Ивангороде осужден в Эстонии за шпионаж

Житель Нарвы Павел Капустин признан виновным в шпионаже в пользу России и нарушении санкций. По информации КаПо, на сотрудничестве с российскими спецслужбами Капустин заработал не менее 90 000 евро. Ранее бизнесмен Капустин владел сетью ларьков в Ивангороде и жил по другую сторону границы.
Вируский уездный суд приговорил гражданина России Павла Капустина, родившегося в Ивангороде и проживающего в Нарве, к 6,5 годам лишения свободы. Он признан виновным в разведдеятельности в пользу ФСБ, представлении ложных сведений государственным органам Эстонии и нарушении международных санкций. Признанные преступным доходом 90 000 евро конфискованы.
Следствие установило, что Капустин сознательно сотрудничал с ФСБ, передавая информацию, имеющую значение для безопасности Эстонии, включая данные о демонтаже памятника Т-34 в Нарве и общественных настроениях в городе. Он также информировал ФСБ об инфраструктуре на границе, передвижении жителей и других интересующих российскую разведку аспектах. По данным КаПо, Капустин нанимал десятки местных жителей и обучал их обходить таможенные правила.
Помимо разведдеятельности, Капустин занимался незаконной переправкой санкционных товаров из Эстонии и ЕС в Россию, включая предметы роскоши, алкоголь и электронику. При подаче документов на вид на жительство он предоставил ложные сведения. Расследование проводила Полиция безопасности Эстонии (КаПо), обвинение поддерживала Государственная прокуратура.
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Сам Капустин в интервью петербургскому изданию The Village (оригинал публикации удален, но копия доступна на нарвском сайте Stena.ee, ее тождественность ДВ подтвердила автор статьи. – прим. ред.)
в 2016 году рассказывал, что бизнес начал в 1994 году. Ему принадлежало в приграничном российском городке десять магазинов примерно с 50 работниками и салон красоты. Его ларьки с номерными названиями «Пауль-1», «Пауль-2» и так далее были рассчитаны в том числе на нарвитян, ходивших в Россию за более дешевыми алкоголем и сигаретами. Один из них некоторое время работал прямо у пограничного пункта «Ивангород - Нарва-2» со стороны Парусинки.
«Сам я санкции как таковые не замечаю», – заявлял в 2016 году Капустин. Пять лет назад бывший ивангородский предприниматель, ныне осужденный, перебрался в Нарву.
Там, как пишет «Северное Побережье»
, Павел Капустин и организовал схему по доставке санкционных товаров в Россию, включая дорогой алкоголь, электронику, предметы роскоши и автозапчасти, используя для этого сеть нанятых им местных жителей. Он сам заказывал и принимал заказы от клиентов в России, упаковывал товар, инструктировал курьеров и направлял их через границу, применяя различные уловки для обхода контроля – от разделения партий до использования легенд о личном пользовании или происхождении товара. Курьерам платили до 50 евро за один проход.
В какой-то момент, как пишет издание, его деятельность разрослась настолько, что он арендовал в пограничном городе склад для контрабандных товаров, на опись и конфискацию которых у сотрудников КаПо ушло более суток.
В январе этого года Капустин был задержан, в начале июля в рамках согласительного производства он был приговорен к нескольким годам лишения свободы.
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