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  • 22.07.25, 16:08

Строительная компания переходит на договоры с открытым бюджетом

По словам руководителя Kaamos Ehitus Кейта Паала, компания заключила с четырьмя разными заказчиками договоры на строительство с открытым бюджетом. Такой формат дает заказчику больше возможностей влиять на ход строительных работ.
Строительство бизнес-кластера Avala, развиваемого Kaamos Kinnisvara, в 2020 году.
  • Строительство бизнес-кластера Avala, развиваемого Kaamos Kinnisvara, в 2020 году.
  • Foto: Andras Kralla
«Формат договора с открытым бюджетом предполагает тесное сотрудничество между подрядчиком и заказчиком, и именно в этом направлении движется будущее строительного сектора», – уверен Паал.
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