Строительная компания переходит на договоры с открытым бюджетом
По словам руководителя Kaamos Ehitus Кейта Паала, компания заключила с четырьмя разными заказчиками договоры на строительство с открытым бюджетом. Такой формат дает заказчику больше возможностей влиять на ход строительных работ.
Было бы очень хорошо, если бы мы, более обеспеченные люди, больше думали о других слоях общества и вкладывались в то, чтобы бедности было меньше, сказал основатель Kaamos Group Кайдо Йыэлехт в передаче «Tippkohtumine».
В последние четыре квартала уровень выручки в строительном секторе оставался примерно на одном уровне – квартальные изменения не превышали одного процента. При этом несколько компаний за год показали быстрый рост оборота. Портал Ehitusuudised приводит ТОП 25 компаний с наибольшим ростом оборота за последний год.
Некоторые предприниматели опасаются, что с окончанием войны в Украине нас ждёт очередной многократный рост цен, другие считают, что до катастрофы дело не дойдёт. Однако очевидно, что эта крайне позитивная новость повлечет за собой напряженность на строительном рынке.