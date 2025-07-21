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  • 21.07.25, 11:53

НТД потребовал от компаний доплатить почти 30 млн евро налогов

Налогово-таможенный департамент (НТД) назначил к доплате 27,5 млн евро подоходного налога коммерческим объединениям, которые должны были уплатить налог за первые шесть месяцев 2025 года.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Andras Kralla / Äripaev
Помимо этого, в результате общения с департаментом, некоторые из них откорректировали в своих декларациях данные, которые являлись основанием для освобождения от уплаты налога. Благодаря этому нанесение возможного ущерба в размере 24 миллионов евро было предотвращено.
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