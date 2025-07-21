НТД потребовал от компаний доплатить почти 30 млн евро налогов

Помимо этого, в результате общения с департаментом, некоторые из них откорректировали в своих декларациях данные, которые являлись основанием для освобождения от уплаты налога. Благодаря этому нанесение возможного ущерба в размере 24 миллионов евро было предотвращено.
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Азбука налогов: что уже произошло и что ждет впереди
«Когда вы позвонили, я был у нотариуса, и сейчас снова туда направляюсь», — сказал член правления и маклер агентства недвижимости LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. Перед повышением НСО 1 июля у него много работы, однако не все предприниматели, предлагающие что-то на продажу, наблюдают аналогичный бум.
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.