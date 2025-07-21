НТД потребовал от компаний доплатить почти 30 млн евро налогов

Азбука налогов: что уже произошло и что ждет впереди

«Когда вы позвонили, я был у нотариуса, и сейчас снова туда направляюсь», — сказал член правления и маклер агентства недвижимости LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. Перед повышением НСО 1 июля у него много работы, однако не все предприниматели, предлагающие что-то на продажу, наблюдают аналогичный бум.