Компании Линнамяэ дали зеленый свет на покупку ресторанного бизнеса в Литве
Инвестиционная компания MM Grupp крупного предпринимателя Маргуса Линнамяэ получила разрешение от Антимонопольной службы Литвы на покупку ресторанного бизнеса, который несколько месяцев назад перешел к Ивару Венделину.
Владелец сети Can Can Pizza при выручке в 33 миллиона евро за прошлый год получил 2 миллиона евро операционной прибыли.
Foto: Judita Grigelytė/Verslo žinios
В пресс-релизе литовского антимонопольного ведомства говорится, что завершение сделки не создает и не усиливает доминирующее положение на рынке и не ограничивает существенно конкуренцию на соответствующих рынках.
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Инвестиционная компания крупного предпринимателя Маргуса Линнамяэ MM Grupp обратилась в Литовский департамент конкуренции за разрешением приобрести ресторанный бизнес, который перешел во владение Ивара Венделина всего два месяца назад.
Предприниматель Андрес Андерсон, ставший известным благодаря бизнесу по производству гранул Graanul Invest, удвоил прибыль своей холдинговой компании, которая в прошлом году составила почти 61 миллион евро. В прошлом году бизнесмен приобрел для своего портфеля доли в нескольких примечательных объектах недвижимости.