Компании Линнамяэ дали зеленый свет на покупку ресторанного бизнеса в Литве

Предприниматель Андрес Андерсон, ставший известным благодаря бизнесу по производству гранул Graanul Invest, удвоил прибыль своей холдинговой компании, которая в прошлом году составила почти 61 миллион евро. В прошлом году бизнесмен приобрел для своего портфеля доли в нескольких примечательных объектах недвижимости.