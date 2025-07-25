25 млн евро и мировая телеаудитория: как Rally Estonia работает на имидж Эстонии

Владельцы арендных квартир и гостиниц взвинчивают цены в преддверии концертов мировых звезд Джастина Тимберлейка и Imagine Dragons в Эстонии. В среднем стоимость аренды квартир неподалеку от Певческого поля выросла в 3-5 раз, хотя отдельные квартиры стали дороже в 10 раз.
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.