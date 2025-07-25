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  • 25.07.25, 13:47

25 млн евро и мировая телеаудитория: как Rally Estonia работает на имидж Эстонии

Прошедший в минувшие выходные этап WRC Delfi Rally Estonia 2025 собрал вдоль дорог Южной Эстонии более 50 000 зрителей, тем самым дав импульс сразу нескольким секторам экономики.
Победитель Rally Estonia 2025 Оливер Сольберг.
  • Победитель Rally Estonia 2025 Оливер Сольберг.
  • Foto: Martti Volt/Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus
Rally Estonia привлекло 53 511 уникальных посетителей, превзойдя тем самым поставленную организаторами цель. Из числа любителей ралли 25% – то есть 13 377 человек – прибыли в Эстонию из-за рубежа.
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