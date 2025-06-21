Продажи Temu в США сократились на 25%, акции снижаются

Temu резко сократила объемы рекламы, ориентированной на американских потребителей, в то время как Shein продолжает в прежнем объеме.
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Как сообщает Bloomberg, продажи Temu в США продолжают снижаться, поскольку интернет-магазин резко сокращает расходы на рекламу, ориентированную на американских потребителей. Это указывает на смену фокуса компании.
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В жалобах, поданных против известного интернет-магазина Shein, содержится длинный список обнаруженных на веб-платформе нарушений. Если они не будут устранены, компанию ожидает штраф от Евросоюза, сообщает Bloomberg.
Брюссель разрабатывает планы по введению таможенных пошлин на дешевые товары китайских онлайн-ритейлеров, таких как Temu, Shein и AliExpress. Таким образом ЕС намерен сдержать наплыв некачественных товаров из Китая, передает Financial Times.
Китайский интернет-магазин Temu, нахально протискивающийся на эстонский рынок, создает проблемы местным предпринимателям. Помимо налоговых вопросов, возникает еще один: что китайцы делают с нашими данными?
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.