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  • 21.06.25, 12:30

Продажи Temu в США сократились на 25%, акции снижаются

Конкурирующий с Amazon интернет-магазин Temu после волны тарифов Дональда Трампа начал терять позиции в США – падение продаж говорит о смещении акцентов в бизнес-стратегии.
Temu резко сократила объемы рекламы, ориентированной на американских потребителей, в то время как Shein продолжает в прежнем объеме.
  • Temu резко сократила объемы рекламы, ориентированной на американских потребителей, в то время как Shein продолжает в прежнем объеме.
  • Foto: AFP/Scanpix
Как сообщает Bloomberg, продажи Temu в США продолжают снижаться, поскольку интернет-магазин резко сокращает расходы на рекламу, ориентированную на американских потребителей. Это указывает на смену фокуса компании.
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