Saaremaa Lihatööstus объявлена банкротом

Владелец Saaremaa Lihatööstus Вячеслав Леэдо и менеджер Кристьян Леэдо еще летом искали решение, как поставить убыточное предприятие на ноги. Foto: Valmar Voolaid
«Платежеспособность отсутствует, как и заявил суд, – пояснила банкротный управляющий компании Анне Таммер. – Подробнее я комментировать не могу». Теперь у кредиторов есть два месяца, чтобы сообщить банкротному управляющему о своих требованиях.
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«Никому в страшном сне не могло привидеться такое»
Когда входишь на завод Saaremaa Lihatööstus, не слышно обычного гудения производственных конвейеров. Немногочисленные работники и простаивающие машины свидетельствуют об острой нехватке средств, которую владелец надеется решить с помощью инвесторов до конца года.
Прежние правила игры на рынке труда больше не действуют. Безработица растет, а работодатели не нанимают новых сотрудников. Количество вакансий стало меньше, чем в последние два года. Найти новую работу становится все сложнее.
Для разработчика программного обеспечения Meradaобеспечение безопасности является одинаково важным как при создании новых продуктов, так и при минимизации риска кибератак. Для этого в сотрудничестве с Teliaрегулярно проводятся проверки уязвимостей.