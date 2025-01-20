Назад 20.01.25, 14:15 Saaremaa Lihatööstus объявлена банкротом В понедельник Тартуский уездный суд объявил банкротом компанию Saaremaa Lihatööstus, которая долгое время находилась в затруднительном положении и пыталась выйти из него с помощью санации.

Владелец Saaremaa Lihatööstus Вячеслав Леэдо и менеджер Кристьян Леэдо еще летом искали решение, как поставить убыточное предприятие на ноги. Foto: Valmar Voolaid

«Платежеспособность отсутствует, как и заявил суд, – пояснила банкротный управляющий компании Анне Таммер. – Подробнее я комментировать не могу». Теперь у кредиторов есть два месяца, чтобы сообщить банкротному управляющему о своих требованиях.