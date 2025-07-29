Назад 29.07.25, 18:33 Одна голова хорошо, а две – лучше: семейный бизнес открыл для себя силу тандемного управления Новая модель управления, которая набирает обороты особенно в семейных компаниях, – это не просто модная концепция, а действенный инструмент в сложной бизнес-среде. «Один плюс один – это не два, а три», – так охарактеризовал ценность тандемного управления Ринел Пиус.

Из магистерской работы топ-менеджеров Трийн Озелейн и Ринела Пиуса следует, что семейные компании применяют модель тандемного управления зачастую органично, даже не называя ее таким термином.

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При изучении модели тандемного управления (executive duo leadership, EDL) в Эстонии и Финляндии выяснилось, что семейные предприятия часто являются передовыми практиками такой модели. Из магистерской работы топ-менеджеров Трийн Озелейн и Ринела Пиуса следует, что семейные компании применяют EDL зачастую органично, даже не называя это таким термином. Например, Värska Vesi, Terminal Energia, Kubija Hotell и финское предприятие Sol Grupp – успешные семейные фирмы, в которых управление осуществляется двумя равноправными руководителями. «Их решения оказываются гораздо более качественными, потому что они рассматривают проблемы на одном уровне», – пояснил Пиус.