Союз смертельных врагов: конкуренты из США и ЕС объединились ради борьбы с тарифами

Европейский Союз и США заключили временное соглашение об освобождении самолетов от торговых пошлин – ради него объединиться пришлось в том числе непримиримым прежде конкурентам.
- Boeing 787-8 Dreamliner.
- Foto: Boeing
Рамочное соглашение, о котором было объявлено в воскресенье, предусматривает введение США 15-процентной импортной пошлины на большинство товаров ЕС, но предусматривает защиту отраслей, включая аэрокосмическую, с нулевыми пошлинами на самолеты и комплектующие к ним. Как пишет агентство Reuters
, такое исключение стало возможным благодаря лоббистским усилиям авиационной отрасли по обе стороны Атлантики. В том числе на время споры отложили и извечные противники Airbus и Boeing.
Встречаясь в том числе с президентом Дональдом Трампом в Белом доме, представители отрасли заявляли, что аэрокосмическая отрасль взаимосвязана и что тарифы США не будут выгодны Boeing за счет падения продаж ее европейского конкурента Airbus, а лишь навредят всем участникам рынка. Лоббирование было интенсивным со всех сторон, одну из ключевых ролей в успехе соглашения сыграла GE Aerospace и ее руководитель Ларри Калп, лично общавшийся с Трампом.
По данным Boeing и Cirium, Boeing обычно поставляет 17% своих самолетов в Европу, в то время как Airbus поставляет около 12% в США, причем часть из них собирается на месте.
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На протяжении многих лет в авиационной отрасли действовало соглашение о торговле гражданскими самолетами 1979 года, отменившее тарифы на самолеты и запчасти к ним. Его подписали 30 стран, и автопроизводители сегодня борются за возвращение к нормам документа. На отказ от пошлин для авиации уже пошла Великобритания, договор между США и ЕС пока носит временный характер, однако позволяет снять остроту потенциального кризиса поставок в авиаотрасли.
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