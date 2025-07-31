Назад 31.07.25, 10:56 Дело о коррупции в Кохтла-Ярве: против девяти подозреваемых производство прекращено В Эстонии прекращено уголовное производство в отношении девяти подозреваемых по делу о коррупции во властных структурах Кохтла-Ярве, которое получило широкую огласку осенью 2022 года – после масштабного задержания ряда местных чиновников и политиков, передает rus.err.ee.

Здание горуправы Кохтла-Ярве. Фото иллюстративное.

Foto: Andras Kralla

«Недавно прокуратура прекратила уголовное производство в отношении девяти подозреваемых, так как на досудебной стадии не было найдено доказательств, подтверждающих совершение ими вменяемых преступлений. В отношении еще двух человек Департамент полиции и погранохраны ранее прекратил производство из-за отсутствия состава правонарушения», – пояснил ERR прокурор окружной прокуратуры по экономическим и коррупционным преступлениям Даниэль Тоом.

Среди лиц, против которых было прекращено производство: лидер избирательного союза «Рестарт» в Кохтла-Ярвеском городском собрании Янек Пахка, вице-мэр Кохтла-Ярве Эвелин Данилов, бывшая помощница мэра Кохтла-Ярве в Ахтмеской и Оруской частях города Алена Кыпп (ранее Казакова), а также другие люди, чьи имена не раскрываются.

Уголовное производство в отношении главного фигуранта дела – бизнесмена и муниципального политика Николая Осипенко – было прекращено в прошлом году в связи с его смертью, а официальное обвинение до сих пор было предъявлено только одному человеку – бывшему помощнику мэра Кохтла-Ярве, нынешнему городскому чиновнику Тийту Лиллеметсу.

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«В отношении десяти человек уголовное производство продолжается, и прокуратура надеется в ближайшее время принять по ним процессуальные решения», – пообещал Тоом.