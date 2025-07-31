Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,2%295,55
  • OMX Riga1%910,47
  • OMX Tallinn−0,2%2 036,81
  • OMX Vilnius0,03%1 202,15
  • S&P 500−0,12%6 362,9
  • DOW 30−0,38%44 461,28
  • Nasdaq 0,15%21 129,67
  • FTSE 1000,56%9 188,11
  • Nikkei 2251,02%41 069,82
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,04
  • OMX Baltic−0,2%295,55
  • OMX Riga1%910,47
  • OMX Tallinn−0,2%2 036,81
  • OMX Vilnius0,03%1 202,15
  • S&P 500−0,12%6 362,9
  • DOW 30−0,38%44 461,28
  • Nasdaq 0,15%21 129,67
  • FTSE 1000,56%9 188,11
  • Nikkei 2251,02%41 069,82
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,04
  • 31.07.25, 10:56

Дело о коррупции в Кохтла-Ярве: против девяти подозреваемых производство прекращено

В Эстонии прекращено уголовное производство в отношении девяти подозреваемых по делу о коррупции во властных структурах Кохтла-Ярве, которое получило широкую огласку осенью 2022 года – после масштабного задержания ряда местных чиновников и политиков, передает rus.err.ee.
Здание горуправы Кохтла-Ярве. Фото иллюстративное.
  • Здание горуправы Кохтла-Ярве. Фото иллюстративное.
  • Foto: Andras Kralla
«Недавно прокуратура прекратила уголовное производство в отношении девяти подозреваемых, так как на досудебной стадии не было найдено доказательств, подтверждающих совершение ими вменяемых преступлений. В отношении еще двух человек Департамент полиции и погранохраны ранее прекратил производство из-за отсутствия состава правонарушения», – пояснил ERR прокурор окружной прокуратуры по экономическим и коррупционным преступлениям Даниэль Тоом.
Среди лиц, против которых было прекращено производство: лидер избирательного союза «Рестарт» в Кохтла-Ярвеском городском собрании Янек Пахка, вице-мэр Кохтла-Ярве Эвелин Данилов, бывшая помощница мэра Кохтла-Ярве в Ахтмеской и Оруской частях города Алена Кыпп (ранее Казакова), а также другие люди, чьи имена не раскрываются.
Уголовное производство в отношении главного фигуранта дела – бизнесмена и муниципального политика Николая Осипенко – было прекращено в прошлом году в связи с его смертью, а официальное обвинение до сих пор было предъявлено только одному человеку – бывшему помощнику мэра Кохтла-Ярве, нынешнему городскому чиновнику Тийту Лиллеметсу.

Статья продолжается после рекламы

«В отношении десяти человек уголовное производство продолжается, и прокуратура надеется в ближайшее время принять по ним процессуальные решения», – пообещал Тоом.
Подозрения касались дачи и получения взяток, а также торговли влиянием. Согласно подозрениям, Осипенко оказывал влияние на кохтла-ярвеских чиновников и членов горсобрания, чтобы те принимали выгодные для него решения, сообщали ранее полиция и прокуратура.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 18.01.25, 11:00
Наследство Николая Осипенко стало разочарованием для его дочери
Когда дочь «короля коммунального бизнеса» Ида-Вирумаа Николая Осипенко, который скончался в прошлом году, подсчитала имущество и долги отца, ей пришлось признать, что принимать такое наследство не стоит.
Новости
  • 28.05.24, 15:17
От полицейского до олигарха Ида-Вирумаа: Николай Осипенко вел бизнес так, как это принято в России
Скончавшийся вчера в возрасте 65 лет предприниматель Николай Осипенко влиял на местных политиков как силовыми, так и противозаконными методами. Это обеспечило прибыль коммунального бизнеса бывшего милиционера и полицейского Осипенко, а также устранило конкуренцию в госзакупках.
Новости
  • 28.05.24, 08:10
Умер коммунальный предприниматель Николай Осипенко
В понедельник скончался 65-летний влиятельный предприниматель и муниципальный политик Николай Осипенко, которого прокуратура подозревала в коррупционных преступлениях, сообщает Põhjarannik.
Новости
  • 04.06.23, 16:43
СМИ: фирмы Осипенко переоформили на бывшего врача Игоря Горячева
Предприятия находящегося под следствием ида-вируского бизнесмена Николая Осипенко, которым грозило расторжение договоров с местными самоуправлениями на вывоз мусора и ремонт дорог из-за антироссийских санкций, недавно переоформили на бывшего врача Ида-Вируской центральной больницы Игоря Горячева.
  • KM
Content Marketing
  • 30.05.25, 14:33
Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.

Самые читаемые

1
Mнения
  • 29.07.25, 17:13
Почему на вторичном рынке Ласнамяэ такие дорогие квартиры?
2
Интервью
  • 30.07.25, 06:00
Евгений Осиновский: нужно различать большую и маленькую коррупцию
3
Новости
  • 28.07.25, 17:21
Голландская фирма стала единственным владельцем скандальной фармацевтической фабрики в Виймси
4
Новости
  • 30.07.25, 09:05
«Хватит этой ерунды». Могильщик фирм, которому запретили бизнес, завершает карьеру
5
Новости
  • 30.07.25, 08:23
Предприниматель видит по клиентам: до экономического роста еще очень далеко
6
Новости
  • 30.07.25, 14:42
Estonian Cell приостанавливает производство на два месяца

Последние новости

Новости
  • 31.07.25, 10:56
Дело о коррупции в Кохтла-Ярве: против девяти подозреваемых производство прекращено
Новости
  • 31.07.25, 09:40
В розничной торговле продажи выросли на 5%
Биржа
  • 31.07.25, 08:53
Звоночки на бирже: у половины компаний с альтернативного рынка трудности с отчетностью
Биржа
  • 31.07.25, 08:36
Цены акций Meta и Microsoft подскочили после отчетов
Mнения
  • 31.07.25, 08:08
Партия реформ переобулась не слишком убедительно
Подсказка
  • 31.07.25, 06:00
Как начать дело своей жизни? Ради бизнеса предпринимательница пошла в уборщицы
Новости
  • 30.07.25, 21:30
ФРС оставила ставки без изменений, но страсти накаляются
Биржа
  • 30.07.25, 19:05
Портфель банка Artea вырос, прибыль сократилась

Сейчас в фокусе

Несмотря на бурное лето Евгений Осиновский верит, что его партии удастся возглавить таллиннскую коалицию и после муниципальных выборов.
Интервью
  • 30.07.25, 06:00
Евгений Осиновский: нужно различать большую и маленькую коррупцию
Иллюстративное фото.
Mнения
  • 29.07.25, 17:13
Почему на вторичном рынке Ласнамяэ такие дорогие квартиры?
«Это не повлияло ни на грамм, к сожалению или к счастью, кому как», – прокомментировал ликвидатор Лаури Хансберг получение запрета на ведение бизнеса. Теперь, по его словам, у него уже складываются новые планы на будущее.
Новости
  • 30.07.25, 09:05
«Хватит этой ерунды». Могильщик фирм, которому запретили бизнес, завершает карьеру
Завод в Кунда будет остановлен на два месяца начиная с октября, после чего работа продолжится в три смены вместо прежних четырех.
Новости
  • 30.07.25, 14:42
Estonian Cell приостанавливает производство на два месяца
Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Новости
  • 30.07.25, 12:57
Главный экономист Swedbank: мы вынуждены понизить экономический прогноз
Глава Alexela Марти Хяэль заметил, что конкуренция с российским СПГ в нашем регионе в последние годы означала для него убытки в 4-5 млн евро.
Новости
  • 30.07.25, 08:23
Предприниматель видит по клиентам: до экономического роста еще очень далеко
Новости
  • 29.07.25, 07:00
Эксклюзивные фото. Финский бизнесмен показывает свою виллу в «деревне дураков»
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).
  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025