Летние дни Кассы здоровья обошлись в 135 000 евро

Хотя Касса здоровья сейчас платит за аренду в новом престижном офисе, расположенном в самом сердце Таллинна, больше – за площадь, которая на треть меньше, чем в предыдущем месте, – по собственным расчетам учреждение сэкономит за десять лет 150 000 евро, учитывая затраты на ремонт старого изношенного здания и предполагаемое повышение арендной платы.