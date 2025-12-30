Финляндию ждет дивидендная весна

Весной 2026 года аналитики прогнозируют для финских биржевых компаний сильный дивидендный сезон.
- Согласно прогнозу Danske, дивиденды могут увеличить до 66 котирующихся на Хельсинкской фондовой бирже компаний.
- Foto: Reuters/Scanpix
Консенсус аналитиков, как пишет Kauppalehti, указывает на несколько меньший объем дивидендов по сравнению с прошлым годом, однако, по оценке Danske, не исключено, что прежние рекорды могут быть даже побиты.
