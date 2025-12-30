Назад 30.12.25, 17:11 Финляндию ждет дивидендная весна Весной 2026 года аналитики прогнозируют для финских биржевых компаний сильный дивидендный сезон.

Согласно прогнозу Danske, дивиденды могут увеличить до 66 котирующихся на Хельсинкской фондовой бирже компаний.

Foto: Reuters/Scanpix

Консенсус аналитиков, как пишет Kauppalehti, указывает на несколько меньший объем дивидендов по сравнению с прошлым годом, однако, по оценке Danske, не исключено, что прежние рекорды могут быть даже побиты.