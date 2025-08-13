Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,3%296,8
  • OMX Riga−0,32%917,58
  • OMX Tallinn0,14%2 038,02
  • OMX Vilnius0,52%1 214,68
  • S&P 5000,48%6 476,63
  • DOW 300,8%44 815,87
  • Nasdaq 0,46%21 782,18
  • FTSE 1000,08%9 154,75
  • Nikkei 2251,3%43 274,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,18
  • 13.08.25, 14:34

Сотрудничество с японцами прекращается: Eesti Energia замораживает проект морского парка Liivi

Сотрудничество недавно покинувшей биржу Enefit Green и японской Sumitomo Corporation по разработке морского ветропарка в Рижском заливе прекратилось из-за изменения политики правительства. Дальнейшая разработка парка также будет приостановлена.
Eesti Energia замораживает проект морского парка Liivi из-за изменения государственной политики, объяснил руководитель Enefit Green Юхан Агурайуя.
  • Foto: Liis Treimann
Компании приняли совместное решение выйти из проекта.
Новости
  • 26.05.25, 17:57
Правительство отложило вызвавший жаркие споры план поддержки морских ветропарков
Правительство Партии реформ и «Ээсти 200» отложило принятие решения о поддержке морских ветряных парков на следующий год. По словам члена правления «Ээсти 200» Сандера Удама, это было сознательное решение.
Новости
  • 19.02.25, 16:35
Enefit Green продает половину проекта морского парка японскому биржевому гиганту
Разработчик возобновляемой энергии Enefit Green привлек к проекту строительства морского ветропарка в Рижском заливе японский концерн Sumitomo Corporation.
1
Новости
  • 11.08.25, 13:30
Олег Осиновский: повышение подоходного налога – огромная ошибка
2
Mнения
  • 08.08.25, 16:01
Делов-то: тиблы в бассейне, Касса в замке и слава кофеварке
3
Новости
  • 12.08.25, 07:00
Не получившее поддержки квартирное товарищество выиграло спор у государства
4
Новости
  • 08.08.25, 15:28
Эстонский стартап привлек миллионы и выходит на европейский рынок. «В Польше – бурный рост»
5
Новости
  • 12.08.25, 09:41
Власти Пярну предложили правительству ввести новый налог
6
Новости
  • 12.08.25, 13:35
Руководитель Кассы здоровья Райн Лаане выходного пособия не получит

Новости
  • 13.08.25, 17:03
Бизнес погибшего Олега Сынаялга перешел наследникам
Подсказка
  • 13.08.25, 15:47
Финский нейробиолог: управление эмоциями поможет сэкономить деньги
Биржа
  • 13.08.25, 15:43
Вкус биржи: Маск вообще умеет работать в условиях конкуренции?!
Новости
  • 13.08.25, 14:41
Эстония высылает сотрудника посольства России
Новости
  • 13.08.25, 14:34
Сотрудничество с японцами прекращается: Eesti Energia замораживает проект морского парка Liivi
Новости
  • 13.08.25, 14:09
Китай ввел санкции против двух литовских банков
Новости
  • 13.08.25, 13:06
Более 450$ млн активов криптомиллионеров будут распределены среди пострадавших
Осенью прошлого года управляющая квартирным товариществом на улице Парги, 8 в Кунда Кайри Раудберг опасалась, что несмотря на все усилия ветхое здание останется без ремонта, но теперь перспективы значительно улучшились.
Новости
  • 12.08.25, 07:00
Не получившее поддержки квартирное товарищество выиграло спор у государства
В Пярну. Иллюстративное фото
Новости
  • 12.08.25, 09:41
Власти Пярну предложили правительству ввести новый налог
Развитие офисной недвижимости находится на перепутье.
Новости
  • 12.08.25, 06:00
Новая эра офисных зданий: снести, изменить назначение или переосмыслить
По мнению владельца Skinest Grupp Олега Осиновского, от повышения подоходного налога до 24% Эстония не выиграет, а потеряет, т.к. налоговые поступления уменьшатся.
Новости
  • 11.08.25, 13:30
Олег Осиновский: повышение подоходного налога – огромная ошибка
Уходящий с поста руководитель Кассы здоровья Райн Лаане.
Новости
  • 12.08.25, 13:35
Руководитель Кассы здоровья Райн Лаане выходного пособия не получит
Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина считает, что ситуацию усложняет то, что на следующий год и так запланировано налоговое послабление.
Новости
  • 12.08.25, 12:31
Тыну Мертсина: отменят ли повышение подоходного налога? Зависит от двух факторов
Финансовые обязательства являются важной составляющей расходов эстонских пенсионеров.
Новости
  • 12.08.25, 12:53
Исследование: на что тратят пенсионеры в странах Балтии
