Сотрудничество с японцами прекращается: Eesti Energia замораживает проект морского парка Liivi
Сотрудничество недавно покинувшей биржу Enefit Green и японской Sumitomo Corporation по разработке морского ветропарка в Рижском заливе прекратилось из-за изменения политики правительства. Дальнейшая разработка парка также будет приостановлена.
Правительство Партии реформ и «Ээсти 200» отложило принятие решения о поддержке морских ветряных парков на следующий год. По словам члена правления «Ээсти 200» Сандера Удама, это было сознательное решение.
