Серебро установило новый рекорд, золото растет в надежде на снижение процентной ставки
В пятницу после полудня стоимость золота выросла выше 4200 долларов. Этому способствовало ожидание инвесторов, что ФРС США вскоре снизит процентные ставки. Цена на серебро обновила исторический максимум.
Рост цен на золото и серебро поддерживают ожидания того, что в декабре ФРС понизит процентные ставки.
Foto: Reuters/Scanpix
Рост фьючерсов на золото означает, что драгоценный металл движется к завершению четвертого подряд месяца роста, пишет Yahoo Finance. На динамику также влияет прекращение шатдауна правительства США и более уверенное движение к началу следующего года.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
На этой неделе цена на золото достигла исторического максимума, и хотя временные откаты неизбежны, макроэкономические тенденции указывают на то, что в следующем году стоимость может быть значительно выше нынешней.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.