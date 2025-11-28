Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,18%296,55
  • OMX Riga0,03%924,16
  • OMX Tallinn−0,38%1 945,65
  • OMX Vilnius0,08%1 280,43
  • S&P 5000,54%6 849,09
  • DOW 300,61%47 716,42
  • Nasdaq 0,65%23 365,69
  • FTSE 1000,27%9 720,51
  • Nikkei 2250,17%50 253,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,14
  • 29.11.25, 11:56

Серебро установило новый рекорд, золото растет в надежде на снижение процентной ставки

В пятницу после полудня стоимость золота выросла выше 4200 долларов. Этому способствовало ожидание инвесторов, что ФРС США вскоре снизит процентные ставки. Цена на серебро обновила исторический максимум.
Рост цен на золото и серебро поддерживают ожидания того, что в декабре ФРС понизит процентные ставки.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Рост фьючерсов на золото означает, что драгоценный металл движется к завершению четвертого подряд месяца роста, пишет Yahoo Finance. На динамику также влияет прекращение шатдауна правительства США и более уверенное движение к началу следующего года.
