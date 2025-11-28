Предприниматель Оливер Крууда объявлен в розыск

Три года назад Äripäev пытался разыскать Оливера Крууда в Ирландии, куда он, по его словам, сбежал.
Foto: Andras Kralla
В комментарии для Postimees руководитель отдела по расследованию кибер- и экономических преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт заявил, что полиция хочет установить местонахождение Крууда в связи с начатым уголовным производством.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Когда скандально известному бывшему крупному бизнесмену Оливеру Крууда удалось в прошлом году добиться отстранения уже третьего управляющего по его делу о банкротстве, то сместить четвертого по счету управляющего ему на этот раз не удалось.
Банкротный управляющий бывшего предпринимателя Оливера Крууда пытается вернуть более 12 млн евро, вырученных от продажи компании по производству молочных продуктов Tere. После совершения сделки деньги оказались у близких Крууда.
Управляющий по банкротству бизнесмена Оливера Крууда Андрес Тоотсман хочет, чтобы суд признал недействительным договор поручительства на сумму 24,5 млн евро, предоставленный Крууда компании его сына. Чтобы обеспечить иск, суд ограничил права как управляющего, так и компании Карла Крууда.
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.