  • OMX Baltic0,18%296,55
  • OMX Riga0,03%924,16
  • OMX Tallinn−0,38%1 945,65
  • OMX Vilnius0,08%1 280,43
  • S&P 5000,44%6 842,49
  • DOW 300,65%47 734,54
  • Nasdaq 0,42%23 311,91
  • FTSE 1000,27%9 720,51
  • Nikkei 2250,17%50 253,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,03
  • 28.11.25, 17:51

Предприниматель Оливер Крууда объявлен в розыск

Полиция объявила в розыск скрывающегося от кредиторов, судебных исполнителей и банкротного управляющего крупного должника, бывшего владельца молочной и кондитерской промышленности Оливера Крууда.
Три года назад Äripäev пытался разыскать Оливера Крууда в Ирландии, куда он, по его словам, сбежал.
  • Три года назад Äripäev пытался разыскать Оливера Крууда в Ирландии, куда он, по его словам, сбежал.
  • Foto: Andras Kralla
В комментарии для Postimees руководитель отдела по расследованию кибер- и экономических преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт заявил, что полиция хочет установить местонахождение Крууда в связи с начатым уголовным производством.
