Назад 21.08.25, 14:13 Экономическая активность в еврозоне ускорилась, что хорошо для бизнеса, но плохо для Euribor Экономическая активность в еврозоне в августе ускорилась, что стало неожиданностью. Уверенность, что Европейский центральный банк воздержится от дальнейшего снижения процентных ставок в сентябре, возросла.

Доходность гособлигаций стран еврозоны начала расти после позитивных новостей об увеличении деловой активности.

Общий индекс деловой активности еврозоны HCOB, который отражает настроения в деловой среде, в августе вырос на 0,2 пункта, достигнув отметки в 51,1 пункта. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали индекс на уровне 50,7 пункта. Показатель выше 50 указывает на позитивное изменение, ниже – ухудшение.

Если в сфере услуг было отмечено небольшое ожидаемое снижение, то в производственном секторе индекс вырос на 50,5, перевалив за отметку в 50 впервые с 2022 года.

Рост стал самым сильным с мая прошлого года и восьмым подряд ежемесячным увеличением.

Это первые данные после июльской торговой сделки между США и ЕС, по условиям которой тарифы на большинство импортируемых из ЕС товаров составят 15%.

Лучшие, чем ожидалось, показатели все больше убеждают инвесторов в том, что ЕЦБ оставит ставки без изменений на следующем заседании в сентябре. Данные LSEG показывают, что трейдеры оценивают вероятность ещё одного снижения всего в 5% и вероятность любого дальнейшего снижения в этом году в 40%.

«На фоне сложной глобальной обстановки экономика еврозоны оставалась устойчивой в начале этого года», — заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в среду. В то же время она предупредила, что ожидается замедление роста блока в ближайшие месяцы.

После серии снижений процентных ставок, которые начались год назад, на своем июльском заседании ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений.

Межбанковская процентная ставка Euribor после последнего заседания ЕЦБ сменила свою траекторию и вместо снижения начала расти. Если в начале июля ставка опустилась до 2,016%, что стало рекордным уровнем за последние два с половиной года, то в августе она начала расти и колеблется уже в пределах 2,1%.

Государственные долги стран еврозоны, стоимость которых снизилась, а их доходность увеличилась, также указывают на то, что рынок ожидает сохранение стоимости заимствования на более высоких уровнях. В частности, доходность 10-летних облигаций Германии за месяц выросла с 2,58% до 2,73%.

