  14.08.25, 16:04

Промышленность в Европе пострадала больше ожидаемого

Промышленное производство в еврозоне снизилось на 1,3%, превысив первоначальный прогноз Евростата о падении на 1%. Негативную динамику возглавила крупнейшая экономика ЕС – Германия, где промышленное производство в июне упало на 2,3%.
Развязанная президентом США Дональдом Трампом торговая война нанесла серьезный удар по немецкой автопромышленности.
  Развязанная президентом США Дональдом Трампом торговая война нанесла серьезный удар по немецкой автопромышленности.
  • Foto: dpa/Scanpix
По данным Евростата, снижение показали все сектора, кроме энергетики. Наибольшее падение зафиксировано в Ирландии, где июньский минус составил 11,3%. При этом статистика островного государства известна своей высокой волатильностью, поскольку туда для оптимизации налогообложения перенесли деятельность крупные транснациональные корпорации, масштаб которых несоразмерен экономике Ирландии.
Новости
  • 08.04.25, 15:20
Тарифы Трампа могут снизить Euribor и инфляцию в Европе
После того как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп представил торговым партнерам тарифы, которые планируется ввести на импорт, рынки отреагировали падением. Но утешением может стать то, что агрессивная торговая политика США в итоге может привести к снижению инфляции, процентных ставок и Euribor в еврозоне.
Новости
  • 04.06.24, 09:15
Историческое решение ЕЦБ, которое мало что меняет
Несмотря на то, что Европейский центральный банк не торопится давать прогнозы относительно снижения процентных ставок, рынок уверенно ожидает, что это историческое событие произойдет уже на этой неделе. И в этот раз оно будет особенным.
Новости
  • 22.03.24, 10:30
Центральные банки сказали свое слово: что будет с процентными ставками
На этой неделе сразу несколько центральных банков развитых стран сообщили о своих решениях и прогнозах по ставкам. Не обошлось без неожиданностей и исторических разворотов.
Новости
  • 27.06.23, 16:34
Лагард: еврозона вступила в фазу затяжной инфляции
Инфляция в еврозоне вступила в новую затяжную фазу. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард прогнозирует длительную борьбу за сдерживание спроса, пишет Reuters.
