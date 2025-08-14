Промышленность в Европе пострадала больше ожидаемого
Промышленное производство в еврозоне снизилось на 1,3%, превысив первоначальный прогноз Евростата о падении на 1%. Негативную динамику возглавила крупнейшая экономика ЕС – Германия, где промышленное производство в июне упало на 2,3%.
Развязанная президентом США Дональдом Трампом торговая война нанесла серьезный удар по немецкой автопромышленности.
Foto: dpa/Scanpix
По данным Евростата, снижение показали все сектора, кроме энергетики. Наибольшее падение зафиксировано в Ирландии, где июньский минус составил 11,3%. При этом статистика островного государства известна своей высокой волатильностью, поскольку туда для оптимизации налогообложения перенесли деятельность крупные транснациональные корпорации, масштаб которых несоразмерен экономике Ирландии.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
После того как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп представил торговым партнерам тарифы, которые планируется ввести на импорт, рынки отреагировали падением. Но утешением может стать то, что агрессивная торговая политика США в итоге может привести к снижению инфляции, процентных ставок и Euribor в еврозоне.
Несмотря на то, что Европейский центральный банк не торопится давать прогнозы относительно снижения процентных ставок, рынок уверенно ожидает, что это историческое событие произойдет уже на этой неделе. И в этот раз оно будет особенным.
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.