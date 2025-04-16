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  • 16.04.25, 14:30

Ремонт Estlink обойдётся в 50–60 млн евро

С 15 июля стоимость электричества в Эстонии и Финляндии станет похожей – ожидается, что именно к этой дате будет закончен ремонт соединяющего две страны электрокабеля Estlink 2.
Аварийное отключение EstLink 2 состоялось 25 декабря, когда кабель повредили якорем судна.
  • Аварийное отключение EstLink 2 состоялось 25 декабря, когда кабель повредили якорем судна.
  • Foto: Veiko Tokman
Ремонтные работы Estlink 2, повреждённого якорем китайского танкера Eagle S, начнутся в мае. Планируется, что кабель вновь выйдет на рынок 15 июля.
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