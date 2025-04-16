Ремонт Estlink обойдётся в 50–60 млн евро

Согласно заявлениям финских властей, с точки зрения расследования нет причин, по которым полиция должна была бы продолжать удерживать судно Eagle S, принадлежащее российскому теневому флоту. В воскресенье танкер уже покинул Финляндию.
По словам председателя правления Eesti Energia Андруса Дурейко, Эстония платит за импортируемую из Финляндии электроэнергию значительно более высокую сумму, чем получают наши северные соседи – разница остается в руках у сетевых операторов.
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!