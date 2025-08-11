Капитан и два члена экипажа повредившего Estlink судна получили уголовные обвинения

С августа Elektrilevi повышает сетевую плату на 2,6%. Elering предложил увеличить свою сетевую плату на 37% – с 12,5 до 17,2 евро за мегаватт-час. Европейское финансирование не покрывает всех расходов, а без инвестиций энергосистема будет давать все больше сбоев, поясняют госкомпании.
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.