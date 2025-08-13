Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,3%296,8
  • OMX Riga−0,32%917,58
  • OMX Tallinn0,14%2 038,02
  • OMX Vilnius0,52%1 214,68
  • S&P 5000,15%6 455,22
  • DOW 300,74%44 786,64
  • Nasdaq 0,09%21 701,71
  • FTSE 1000,19%9 165,23
  • Nikkei 2251,3%43 274,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,97
  • 13.08.25, 20:02

«Кайтселийт покупает кота в мешке». Суд отклонил жалобу на тендер по поставке дронов

Суд отклонил жалобу, связанную с тендером Кайтселийта по закупке ударных дронов на сумму 200 тысяч евро.
Дрон. Фото иллюстративное.
  • Дрон. Фото иллюстративное.
  • Foto: Ken Mürk / ERR / Scanpix
Тендер оспаривала компания LendurAI, и ее руководитель Сийм Майвел сказал Äripäev, что не намерен обжаловать решение. «Это кажется бесперспективным», — сказал он, добавив, что дальнейшие разбирательства не оправдают ни финансовых, ни временных затрат.
Осенью прошлого года управляющая квартирным товариществом на улице Парги, 8 в Кунда Кайри Раудберг опасалась, что несмотря на все усилия ветхое здание останется без ремонта, но теперь перспективы значительно улучшились.
Новости
  • 12.08.25, 07:00
Не получившее поддержки квартирное товарищество выиграло спор у государства
В Пярну. Иллюстративное фото
Новости
  • 12.08.25, 09:41
Власти Пярну предложили правительству ввести новый налог
Развитие офисной недвижимости находится на перепутье.
Новости
  • 12.08.25, 06:00
Новая эра офисных зданий: снести, изменить назначение или переосмыслить
По мнению владельца Skinest Grupp Олега Осиновского, от повышения подоходного налога до 24% Эстония не выиграет, а потеряет, т.к. налоговые поступления уменьшатся.
Новости
  • 11.08.25, 13:30
Олег Осиновский: повышение подоходного налога – огромная ошибка
Уходящий с поста руководитель Кассы здоровья Райн Лаане.
Новости
  • 12.08.25, 13:35
Руководитель Кассы здоровья Райн Лаане выходного пособия не получит
Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина считает, что ситуацию усложняет то, что на следующий год и так запланировано налоговое послабление.
Новости
  • 12.08.25, 12:31
Тыну Мертсина: отменят ли повышение подоходного налога? Зависит от двух факторов
Финансовые обязательства являются важной составляющей расходов эстонских пенсионеров.
Новости
  • 12.08.25, 12:53
Исследование: на что тратят пенсионеры в странах Балтии
Хирург Юрий Иванов
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции

