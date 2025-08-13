«Кайтселийт покупает кота в мешке». Суд отклонил жалобу на тендер по поставке дронов

Суд отклонил жалобу, связанную с тендером Кайтселийта по закупке ударных дронов на сумму 200 тысяч евро.
Тендер оспаривала компания LendurAI, и ее руководитель Сийм Майвел сказал Äripäev, что не намерен обжаловать решение. «Это кажется бесперспективным», — сказал он, добавив, что дальнейшие разбирательства не оправдают ни финансовых, ни временных затрат.
Самый крупный тендер по закупке ударных дронов для Кайтселийта застрял из-за тяжбы, в которой один из участников сомневается, что выигравшие тендер дроны обладают теми возможностями, которые заявлены производителем, продавцом и самим Кайтселийтом.
