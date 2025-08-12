Назад 12.08.25, 12:31 Тыну Мертсина: отменят ли повышение подоходного налога? Зависит от двух факторов Премьер-министр Кристен Михал предложил отменить повышение подоходного налога, если налоговые поступления будут лучше ожиданий. Насколько эта мера реальна? По мнению главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, реализация этой меры зависит от двух факторов.

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина считает, что ситуацию усложняет то, что на следующий год и так запланировано налоговое послабление.

Foto: Андрас Кралла

«Важно то, каким окажется прогноз экономического роста, который Министерство финансов опубликует 26 августа. Если он покажет номинальный рост ВВП по сравнению с предыдущими периодами, то такая мера станет возможной. Но статистика за первое полугодие показывает, что ВВП растет медленнее, чем это изначально прогнозировалось», – говорит Мертсина.

«Вторым важным фактором является то, каким в итоге будет принят госбюджет. Если придут к выводу, что подоходный налог можно снизить без того, чтобы вводить замещающую меру (а это тогда не имеет смысла: тут снизили, там повысили), то тогда такая мера может быть действительно внедрена», – добавил он.

По словам экономиста, ситуацию усложняет то, что на следующий год и так запланировано налоговое послабление – отмена налогового горба.

Статья продолжается после рекламы

«Государству и так придется потратить большие деньги, чтобы внедрить эту меру, а если снижать подоходный налог, то расходы госбюджета вырастут еще больше. Трудно сказать, сумеют ли найти на это средства без замещающих мер», – рассуждает Мертсина.

«Что касается налоговых поступлений, то последняя статистика показывает, что они были лучше ожиданий. Однако на эту статистику в том числе повлиял внеочередной фактор: в январе был резкий всплеск поступлений от налогов на дивиденды», – добавил он.

В четверг Кристен Михал предложил отменить повышение подоходного налога с 22% до 24%, запланированное на следующий год, в том случае, если налоговые поступления окажутся выше ожиданий.