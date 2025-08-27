Назад 27.08.25, 12:48 Мертсина – о возможном отказе от повышения подоходного налога: с точки зрения времени это выглядит странно Во вторник правительство сообщило, что, поскольку поступления в госбюджет оказались лучше ожиданий, а свежий прогноз выглядит оптимистично, оно может отказаться от повышения подоходного налога в следующем году. Такая налоговая политика вызывает недоумение у экономических аналитиков.

Экономический аналитик SEB Михкель Нестор и главный экономист Swedbank Тыну Мертсина рассказали о последних экономических прогнозах в утренней программе радио Äripäev.

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина заявил в эфире утренней программе радио Äripäev, что время принятия данного решения выглядит странным. По его словам, отмена «налогового горба» и так приведет к росту покупательской способности домохозяйств, при этом совокупный эффект двух мер еще больше ухудшит положение госбюджета. Мертсина подчеркнул, что налоговая нагрузка в Эстонии уже сейчас является одной из самых низких в Европе, и на таком уровне невозможно в долгосрочной перспективе содержать экономику и систему общественных услуг.

Экономический аналитик SEB Михкель Нестор отметил, что налоговая политика Эстонии всегда была любопытным феноменом. «Мы всегда делаем наоборот — в хорошие времена тратим, в плохие экономим».

Нестор напомнил, что международные организации десятилетиями советовали Эстонии ввести прогрессивный подоходный налог, изменить систему налога на прибыль компаний и внедрить налоги на имущество. «Мы все равно делаем по-своему. Первый догмат пал», — добавил он, имея в виду налог на автомобили. «Возможно, через 20 лет придет следующая реформа», — сказал он.

В интервью также шла речь о том, почему прогнозы SEB на следующий год более оптимистичны, чем у Swedbank, какие признаки оживления видны на рынке и почему, по словам Нестора, экономика Эстонии выглядит биполярной.