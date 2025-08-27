Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,31%295,59
  • OMX Riga0,36%919,13
  • OMX Tallinn−0,28%2 015,76
  • OMX Vilnius−0,38%1 219,6
  • S&P 5000,41%6 465,94
  • DOW 300,3%45 418,07
  • Nasdaq 0,44%21 544,27
  • FTSE 1000,05%9 270,3
  • Nikkei 2250,3%42 520,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,95
  27.08.25, 12:48

Мертсина – о возможном отказе от повышения подоходного налога: с точки зрения времени это выглядит странно

Во вторник правительство сообщило, что, поскольку поступления в госбюджет оказались лучше ожиданий, а свежий прогноз выглядит оптимистично, оно может отказаться от повышения подоходного налога в следующем году. Такая налоговая политика вызывает недоумение у экономических аналитиков.
Экономический аналитик SEB Михкель Нестор и главный экономист Swedbank Тыну Мертсина рассказали о последних экономических прогнозах в утренней программе радио Äripäev.
  • Экономический аналитик SEB Михкель Нестор и главный экономист Swedbank Тыну Мертсина рассказали о последних экономических прогнозах в утренней программе радио Äripäev.
Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина заявил в эфире утренней программе радио Äripäev, что время принятия данного решения выглядит странным. По его словам, отмена «налогового горба» и так приведет к росту покупательской способности домохозяйств, при этом совокупный эффект двух мер еще больше ухудшит положение госбюджета. Мертсина подчеркнул, что налоговая нагрузка в Эстонии уже сейчас является одной из самых низких в Европе, и на таком уровне невозможно в долгосрочной перспективе содержать экономику и систему общественных услуг.
Экономический аналитик SEB Михкель Нестор отметил, что налоговая политика Эстонии всегда была любопытным феноменом. «Мы всегда делаем наоборот — в хорошие времена тратим, в плохие экономим».
Нестор напомнил, что международные организации десятилетиями советовали Эстонии ввести прогрессивный подоходный налог, изменить систему налога на прибыль компаний и внедрить налоги на имущество. «Мы все равно делаем по-своему. Первый догмат пал», — добавил он, имея в виду налог на автомобили. «Возможно, через 20 лет придет следующая реформа», — сказал он.

Статья продолжается после рекламы

В интервью также шла речь о том, почему прогнозы SEB на следующий год более оптимистичны, чем у Swedbank, какие признаки оживления видны на рынке и почему, по словам Нестора, экономика Эстонии выглядит биполярной.
Mertsina tulumaksutõusust loobumisest: ajastuse mõttes on see kummaline
00:00
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

