Мертсина – о возможном отказе от повышения подоходного налога: с точки зрения времени это выглядит странно

Во вторник правительство сообщило, что, поскольку поступления в госбюджет оказались лучше ожиданий, а свежий прогноз выглядит оптимистично, оно может отказаться от повышения подоходного налога в следующем году. Такая налоговая политика вызывает недоумение у экономических аналитиков.
- Экономический аналитик SEB Михкель Нестор и главный экономист Swedbank Тыну Мертсина рассказали о последних экономических прогнозах в утренней программе радио Äripäev.
Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина заявил в эфире утренней программе радио Äripäev, что время принятия данного решения выглядит странным. По его словам, отмена «налогового горба» и так приведет к росту покупательской способности домохозяйств, при этом совокупный эффект двух мер еще больше ухудшит положение госбюджета. Мертсина подчеркнул, что налоговая нагрузка в Эстонии уже сейчас является одной из самых низких в Европе, и на таком уровне невозможно в долгосрочной перспективе содержать экономику и систему общественных услуг.
Экономический аналитик SEB Михкель Нестор отметил, что налоговая политика Эстонии всегда была любопытным феноменом. «Мы всегда делаем наоборот — в хорошие времена тратим, в плохие экономим».
Нестор напомнил, что международные организации десятилетиями советовали Эстонии ввести прогрессивный подоходный налог, изменить систему налога на прибыль компаний и внедрить налоги на имущество. «Мы все равно делаем по-своему. Первый догмат пал», — добавил он, имея в виду налог на автомобили. «Возможно, через 20 лет придет следующая реформа», — сказал он.
В интервью также шла речь о том, почему прогнозы SEB на следующий год более оптимистичны, чем у Swedbank, какие признаки оживления видны на рынке и почему, по словам Нестора, экономика Эстонии выглядит биполярной.
Сегодня правительство опубликовало свежий экономический прогноз. По словам министра финансов Юргена Лиги, нынешние поступления в бюджет и обновленный прогноз действительно дают основания для отказа от повышения подоходного налога в следующем году.
Бюджетный дефицит вырастет до 4%
Этот год складывается хуже, чем ожидалось, и, как и коммерческие банки, Министерство финансов больше не прогнозирует столь высокого экономического роста, как еще несколько месяцев назад.
Восстановление экономики Эстонии было слабым, поэтому Swedbank снизил прогноз роста ВВП на этот год до 0,6%.
