Назад 01.09.25, 14:39 Увеличившая оборот и прибыль Chemi-Pharm не отказалась от мыслей о строительстве нового завода В прошлом году компания Chemi-Pharm увеличила оборот на 22%, превысив отметку в 14 млн евро. Предприятие по-прежнему планирует строительство фармацевтического завода.

По словам руководителя Chemi-Pharm Йоонаса Лахе, цель компании на этот год – увеличить оборот на 10%.

Foto: Eiko Kink

Компанию Chemi-Pharm, известную прежде всего как производитель дезинфицирующих, моющих и гигиенических средств, уже два года возглавляет Йоонас Лахе. По его словам, результаты превысили ожидания, и за этим стоит многолетняя работа: «Рост пришел прежде всего с экспортных рынков, у нас сильная сеть. У нас есть надежные дистрибьюторы в Европе и за ее пределами, с которыми мы вместе выросли».

«В этом году цель – вырасти на 10%, до 15,5 млн евро», – сообщил он. Лахе добавил, что в прошлом году в компании также было проведено несколько изменений, одним из важнейших из которых стало разделение отдела качества на два разных отдела.

Инвестиции прошлого года были направлены прежде всего на цифровые решения. «Мы сосредоточились прежде всего на дигитализации процессов по управлению качеством, а также на цифровизации продаж. Это для нас ключевые направления, и мы продолжим инвестировать в них и в этом году», – отметил Лахе.

Другим важным направлением, по его словам, является автоматизация завода с целью сокращения доли ручного труда.

«Мы приобрели дополнительные производственные линии и автоматизировали ряд процессов на уже существующих линиях. Эти направления сохраняются и в этом году», – сказал Лахе. Он добавил, что давно запланированное строительство фармацевтического завода по-прежнему остается в планах, сейчас идет пересмотр и уточнение бизнес-плана.

Лахе также отметил, что проблема кибербезопасности в Эстонии стремительно растет, и их компания уделяет этому большое внимание. «Мы уже немало занимались этим, провели кибераудит и при выборе IT-партнера всегда исходим из его киберкомпетенций», – сказал он, добавив, что проблема серьезная и атаки приходится отражать постоянно.