Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,12%295,85
  • OMX Riga0,22%921,59
  • OMX Tallinn−0,17%2 015,71
  • OMX Vilnius0,04%1 226,21
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 1000,09%9 195,28
  • Nikkei 225−1,24%42 188,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,33
  • OMX Baltic−0,12%295,85
  • OMX Riga0,22%921,59
  • OMX Tallinn−0,17%2 015,71
  • OMX Vilnius0,04%1 226,21
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 1000,09%9 195,28
  • Nikkei 225−1,24%42 188,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,33
  • 01.09.25, 14:39

Увеличившая оборот и прибыль Chemi-Pharm не отказалась от мыслей о строительстве нового завода

В прошлом году компания Chemi-Pharm увеличила оборот на 22%, превысив отметку в 14 млн евро. Предприятие по-прежнему планирует строительство фармацевтического завода.
По словам руководителя Chemi-Pharm Йоонаса Лахе, цель компании на этот год – увеличить оборот на 10%.
  • По словам руководителя Chemi-Pharm Йоонаса Лахе, цель компании на этот год – увеличить оборот на 10%.
  • Foto: Eiko Kink
Компанию Chemi-Pharm, известную прежде всего как производитель дезинфицирующих, моющих и гигиенических средств, уже два года возглавляет Йоонас Лахе. По его словам, результаты превысили ожидания, и за этим стоит многолетняя работа: «Рост пришел прежде всего с экспортных рынков, у нас сильная сеть. У нас есть надежные дистрибьюторы в Европе и за ее пределами, с которыми мы вместе выросли».
«В этом году цель – вырасти на 10%, до 15,5 млн евро», – сообщил он. Лахе добавил, что в прошлом году в компании также было проведено несколько изменений, одним из важнейших из которых стало разделение отдела качества на два разных отдела.
Инвестиции прошлого года были направлены прежде всего на цифровые решения. «Мы сосредоточились прежде всего на дигитализации процессов по управлению качеством, а также на цифровизации продаж. Это для нас ключевые направления, и мы продолжим инвестировать в них и в этом году», – отметил Лахе.

Статья продолжается после рекламы

Другим важным направлением, по его словам, является автоматизация завода с целью сокращения доли ручного труда.
«Мы приобрели дополнительные производственные линии и автоматизировали ряд процессов на уже существующих линиях. Эти направления сохраняются и в этом году», – сказал Лахе. Он добавил, что давно запланированное строительство фармацевтического завода по-прежнему остается в планах, сейчас идет пересмотр и уточнение бизнес-плана.
Лахе также отметил, что проблема кибербезопасности в Эстонии стремительно растет, и их компания уделяет этому большое внимание. «Мы уже немало занимались этим, провели кибераудит и при выборе IT-партнера всегда исходим из его киберкомпетенций», – сказал он, добавив, что проблема серьезная и атаки приходится отражать постоянно.
Käivet ja kasumit kasvatanud Chemi-Pharm pole uue tehase mõttest loobunud
00:00
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 21.03.24, 12:37
Новый глава Chemi-Pharm вступил в должность с азартом: «Я амбициозный человек»
Планы по запуску нового завода остаются в силе
По словам Йоонаса Лахе, который недавно вступил в должность генерального директора концерна фармацевтических и гигиенических товаров Chemi-Pharm, за последние годы в компании изменилось так много, что предприятию необходима новая стратегия.
Новости
  • 12.05.24, 13:40
Предприниматели: экономика никого не волнует
Несмотря на продолжающуюся третий год экономическую рецессию, эта проблема не получает должного внимания со стороны властей, считают предприниматели. Бизнес может справиться самостоятельно, но чтобы выход из рецессии и дальнейший экономический рост были более быстрыми, нужно сотрудничество.
Новости
  • 26.02.24, 12:52
Генеральным директором Hansab станет менеджер Chemi-Pharm
Кристо Тимберг станет генеральным директором Hansab Eesti с 12 февраля, пишут Tööstusuudised.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.08.25, 10:59
В Старом городе закрывается известный бар. Два года назад он принадлежал Ликсутовой (Росэ)
2
Новости
  • 29.08.25, 15:47
Плывя вдоль границы, бизнесмены обсудили, зачем теперь вкладывать деньги в Ида-Вирумаа
3
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
4
Новости
  • 29.08.25, 07:00
Оборонный промпарк под Кивиыли: влияние на городскую экономику скромнее, чем масштаб производства
5
Новости
  • 31.08.25, 14:30
В Таллинне представлен очередной кандидат на пост мэра
Смотрите имена семи кандидатов
6
Новости
  • 30.08.25, 15:09
Pagaripoisid вновь ушла в убыток. «Есть предел, после которого двигаться дальше станет невозможно»

Последние новости

Новости
  • 01.09.25, 15:57
Самолет фон дер Ляйен пострадал от глушения GPS-сигнала. Подозревают Россию
Новости
  • 01.09.25, 14:39
Увеличившая оборот и прибыль Chemi-Pharm не отказалась от мыслей о строительстве нового завода
Новости
  • 01.09.25, 14:16
Глава стоматологической клиники: платежеспособность снизилась, очереди стали короче
Новости
  • 01.09.25, 13:46
Американский суд признал пошлины незаконными, но экспортеры останутся в неведении до весны
Новости
  • 01.09.25, 13:02
Ректор Таллиннского университета: зарплаты гуманитариев поначалу ниже, но вскоре они догоняют «технарей»
Новости
  • 01.09.25, 11:25
АЧС в Латвии: болезнь обнаружена на ферме с 20 тысячами свиней
Новости
  • 01.09.25, 10:42
Estlink 1 вышел из строя из-за сбоя в Финляндии
Новости
  • 01.09.25, 10:00
Ошибка исправлена: средняя зарплата выросла на 5,9%

Сейчас в фокусе

Бар Parrot.
Новости
  • 30.08.25, 10:59
В Старом городе закрывается известный бар. Два года назад он принадлежал Ликсутовой (Росэ)
Алексей Яшин.
Новости
  • 31.08.25, 14:30
В Таллинне представлен очередной кандидат на пост мэра
Смотрите имена семи кандидатов
Иллюстративное фото.
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
Два из трех основателей стартапа Vocal Image – Николай Лагойко (слева) и Марина Шукюрова.
Новости
  • 31.08.25, 10:36
Стартап, развивающий технологии для работы с голосом и навыками общения, привлек 3,6 млн долларов
Олег Осиновский считает практику демпинга губительной: он убежден, что компании, которые так делают – первые кандидаты на то, чтобы исчезнуть с рынка.
Новости
  • 26.08.25, 08:00
Осиновский: они думают, что останутся одни, но в итоге умрут первыми
Осиновский выкупил у Вихмана долю в Tbilisi Hills
Член правления Pagaripoisid Меэлис Пярн. Архивное фото.
Новости
  • 30.08.25, 15:09
Pagaripoisid вновь ушла в убыток. «Есть предел, после которого двигаться дальше станет невозможно»
Пассажирское судно Caroline курсирует между Нарвой и Нарва-Йыэсуу вдоль границы с РФ. В четверг оно приютило у себя на борту редакцию ДВ, несколько десятков бизнесменов и представителей IVEK и IVIA.
Новости
  • 29.08.25, 15:47
Плывя вдоль границы, бизнесмены обсудили, зачем теперь вкладывать деньги в Ида-Вирумаа
Игорь Кинг, Estking Kinnisvara OÜ
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025