Увеличившая оборот и прибыль Chemi-Pharm не отказалась от мыслей о строительстве нового завода

В прошлом году компания Chemi-Pharm увеличила оборот на 22%, превысив отметку в 14 млн евро. Предприятие по-прежнему планирует строительство фармацевтического завода.
- По словам руководителя Chemi-Pharm Йоонаса Лахе, цель компании на этот год – увеличить оборот на 10%.
- Foto: Eiko Kink
Компанию Chemi-Pharm, известную прежде всего как производитель дезинфицирующих, моющих и гигиенических средств, уже два года возглавляет Йоонас Лахе. По его словам, результаты превысили ожидания, и за этим стоит многолетняя работа: «Рост пришел прежде всего с экспортных рынков, у нас сильная сеть. У нас есть надежные дистрибьюторы в Европе и за ее пределами, с которыми мы вместе выросли».
«В этом году цель – вырасти на 10%, до 15,5 млн евро», – сообщил он. Лахе добавил, что в прошлом году в компании также было проведено несколько изменений, одним из важнейших из которых стало разделение отдела качества на два разных отдела.
Инвестиции прошлого года были направлены прежде всего на цифровые решения. «Мы сосредоточились прежде всего на дигитализации процессов по управлению качеством, а также на цифровизации продаж. Это для нас ключевые направления, и мы продолжим инвестировать в них и в этом году», – отметил Лахе.
Статья продолжается после рекламы
Другим важным направлением, по его словам, является автоматизация завода с целью сокращения доли ручного труда.
«Мы приобрели дополнительные производственные линии и автоматизировали ряд процессов на уже существующих линиях. Эти направления сохраняются и в этом году», – сказал Лахе. Он добавил, что давно запланированное строительство фармацевтического завода по-прежнему остается в планах, сейчас идет пересмотр и уточнение бизнес-плана.
Лахе также отметил, что проблема кибербезопасности в Эстонии стремительно растет, и их компания уделяет этому большое внимание. «Мы уже немало занимались этим, провели кибераудит и при выборе IT-партнера всегда исходим из его киберкомпетенций», – сказал он, добавив, что проблема серьезная и атаки приходится отражать постоянно.
Käivet ja kasumit kasvatanud Chemi-Pharm pole uue tehase mõttest loobunud
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Планы по запуску нового завода остаются в силе
По словам Йоонаса Лахе, который недавно вступил в должность генерального директора концерна фармацевтических и гигиенических товаров Chemi-Pharm, за последние годы в компании изменилось так много, что предприятию необходима новая стратегия.
Несмотря на продолжающуюся третий год экономическую рецессию, эта проблема не получает должного внимания со стороны властей, считают предприниматели. Бизнес может справиться самостоятельно, но чтобы выход из рецессии и дальнейший экономический рост были более быстрыми, нужно сотрудничество.
Кристо Тимберг станет генеральным директором Hansab Eesti с 12 февраля, пишут Tööstusuudised.
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.