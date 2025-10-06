Морская фирма с миллионной выручкой идет ко дну: «Вот и все, всего хорошего»

Проработавшая три десятилетия таллиннская компания Loigo Marine Supply, занимавшаяся снабжением судов, доживает свое. На пережившей кибератаку фирме, еще недавно имевшей выручку свыше миллиона евро, остаются в том числе долги по заработной плате бывшим сотрудникам. А многолетние партнеры намекают – оттягивая банкротство, компания только глубже погрузилась в пучину кредитов.
- Матвей Никитенко работает в морских перевозках еще со времен СССР. На фото контейнер на бывшей территории Loigo Marine Supply.
- Foto: Алексей Шишкин
Матвей Никитенко, ранее занимавший пост начальника отдела снабжения Эстонского Морского пароходства, основал компанию Loigo в том же году, что страна восстановила независимость. Некогда фирма обеспечивала полный спектр судового снабжения – от палубного, каютного и машинного оборудования до судовой химии, красок, канатов, металлов и электрооборудования. В 2002 году была основана связанная с ней Loigo Marine Supply, которая, судя по отчетам, в последнее время специализировалась на оптовых поставках на суда продуктов питания.
