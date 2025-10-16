Назад 16.10.25, 06:00 Бизнес на улице в центре Нарвы практически вымер Путь от автобусного и железнодорожного вокзала Нарвы в центр города или на погранпункт лежит по улице Пушкина. Во многих домах здесь первые этажи отведены под магазины и другие малые предприятия. За последние годы бизнес в начале улицы практически вымер.

Закрытый мебельный магазин Gigant в Нарве и большая городская парковка перед ним.

Foto: Николай Андреев

Обширные помещения пустуют, витрины заклеены пленкой. Всего пару лет назад здесь было более оживленно, но, по большому счету, упадок начался гораздо раньше. Кто в этом виноват? ДВ спросил предпринимателей, председателя КТ, чиновника и специалиста по недвижимости.

Пустыми витринами смотрят на соседа через дорогу

Начало улицы Пушкина - это бульвар с велосипедно-пешеходной дорожкой по центру, скамейками и деревьями.

С четной стороны - большое одноэтажное торговое здание, на витринах которого еще сохраняется надпись Gigant Kauplus-ladu. Последние годы здесь работал мебельный магазин, часть сети Gigant в Эстонии и Латвии.

Весь длинный ряд закрывшихся на ул. Пушкина, 5 магазинов даже не помещается в один кадр.

Foto: Николай Андреев

“Арендаторы съехали, потому что здесь малая проходимость - людей очень мало ходит, и арендаторам было невыгодно работать”, - сказала Марина Янченко. Большая часть пустующих площадей, по словам председателя, принадлежит фирме Stefoniya.

КТ через суд требовало у Stefoniya оплатить долг в 15 327 евро и выиграло. Эти помещения общей площадью 435 кв.м. сейчас за долги продает судебный исполнитель. С декабря прошлого года это уже седьмая попытка продать их, а начальная цена за это время упала со 150 000 до 58 000 евро.

Нет парковки - нет бизнеса

Анна Горохова - совладелица ещё двух соседних помещений на Пушкина, 5. В одном работает ее же продуктово-алкогольный магазинчик Progress. В другом был магазин красок Flügger Värvid, которому пришлось закрыться.

“Потихоньку-потихоньку все закрылись. Вот остался Progress - держится из последних сил. В принципе, контингент, который здесь проживает - ему удобно сюда ходить. Это магазин шаговой доступности. Он такой в этом месте один, но ему тоже уже очень тяжко, - свидетельствует Горохова”.

После того, как съехал магазин красок, его помещением несколько раз интересовались другие предприниматели, но им нужно было очень маленькие помещение. Разбить большой зал на отдельные части - это перепланировка, которая потребует денег, но не гарантирует окупаемости, рассуждает Анна Горохова.

Причиной упадка торговли она однозначно называет исчезновение парковки. В 2018 году на бульваре в начале улицы Пушкина изменили схему движения. Раньше в каждую сторону было по две полосы, одна из которых использовалась как параллельная парковка прямо вдоль магазинов.

В рамках большого проекта по созданию или разметке велодорожек в Нарве по центру бульвара организовали велосипедно-пешеходную дорожку, а чтобы сделать пересечение дороги для велосипедистов более безопасным, вдоль дома Пушкина, 5 ликвидировали парковку, сделали двустороннее движение, а вдоль Gigant, наоборот, вместо дороги организовали большую парковку.

“Мы потеряли много, потому что раньше останавливались автобусы Lux Express, водители заходили к нам, просто проезжающие машины останавливались - было очень удобно: магазин небольшой, очередей нет, остановился, зашел, быстренько купил и дальше поехал. А сейчас этого нет. И не только мы пострадали. Из-за этого магазин сантехники FEB переехал на Таллиннское шоссе”.

Буквально через дом от Пушкина, 5 параллельная парковка сохранилась. Здесь закрытых бизнесов меньше, но они тоже есть.

Foto: Николай Андреев

Бывший работник магазина красок, который попросил не называть его имени, описал типичную проблему, которая возникла после переезда парковки: приезжает грузовик, из него нужно выкатить 12 поддонов с большими банками краски. Теперь это можно сделать, только если тяжелый грузовик заедет прямо на тротуар.

“И клиенты не должны мучиться, - добавил он. - Если клиент приходит, а ему неудобно, он просто в следующий раз не придет. Ему проще приехать в Ehituse ABC, выкатить краски, загрузить их машину - и всё!”

Директор Департамента развития и экономики Нарвы Анне Веэво категорически не согласна: “Если раньше было проблематично припарковаться там, то сейчас, по большому счёту, не проблема найти место, потому что у нас появился второй ряд парковки, когда мы перенесли ее на четную сторону и сузили там проезжую часть. Поэтому то, что говорят про парковку, не соответствует истине - наоборот, мы улучшили ситуацию с парковками”.

Парковка пользуется популярностью. Даже сейчас, когда магазины вокруг закрылись, на ней всегда много машин.

Магазин красок готов был за свой счет построить новую парковку под своими окнами, но городские власти отказали и предложили пользоваться парковкой у Gigant.

Фактически, парковка переехала всего на 15 метров.

Да, это всего 15 метров, но на этих 15 метрах два газона, два бордюра. И пешеходный переход далеко. И как? Работник закрывшегося магазина

"Да, это всего 15 метров, но на этих 15 метрах два газона, два бордюра. И пешеходный переход далеко. И как?” - разводит руками сотрудник закрывшегося магазина.

Центральная улица стала второстепенной

Чем ближе к центру, тем больше на улице Пушкина пешеходов, здесь есть не только магазины, но также кафе и бары, всё меньше заметно опустевших помещений, хотя они есть и здесь.

Примерно на полпути от вокзала к Петровской площади в доме №13 раньше располагалась Центральная аптека. В мае 2022 года, когда ей было 77 лет - на тот момент это была старейшая действующая аптека в Нарве - владеющая ею компания Benu сообщила, что аптека закрывается.

В угловом подъезде с 1960 по 2022 годы работала аптека со слишком просторными помещениями, чтобы окупаться в рыночной экономике.

Foto: Николай Андреев

С 1960 года, когда аптека въехала в этот дом, здесь не только продавали, но и изготавливали лекарства, а в подвале был склад, с которого снабжались все аптечные пункты города. В 90-е годы часть помещений продали семейным врачам и стоматологам, но теперь к вопросу лишних площадей пришлось вернуться еще раз.

“Площадь аптеки была очень большой, в том числе она занимала и огромные подвальные исторические помещения. Мы пытались их отдать квартирному товариществу, но не вышло. В итоге, к сожалению, длившиеся больше года все наши попытки как-то снизить коммунальные платежи успехом не увенчались", - призналась руководитель нарвской сети аптек Benu Татьяна Платонова ERR в 2022 году.

Сейчас помещения аптеки продает бюро недвижимости Trianon: 5000 за подвал и 175 000 за помещения на первом этаже. Владелец бюро Сергей Горлач надеется, что покупатель найдется.

Он считает, что запустение в начале улицы Пушкино произошло не из-за переезда парковки, а из-за более масштабных изменений. Он напомнил, что когда-то это была важная торговая улица. Люди шли по Пушкина из центра города на Центральный рынок, который располагался в кренгольмском районе, и на работу на саму Кренгольмскую мануфактуру, где трудились до 12 000 нарвитян. Поэтому именно здесь были главные магазины, рестораны и главная аптека в городе. Сейчас этого пешеходного потока просто нет.

Кластеры торговых центров вместо магазинчиков

Сергей Горлач рассказал, что, побывав в Польше, озадачился вопросом, почему, несмотря на бурное развитие экономики в последние годы, в польских городах магазинчики шаговой доступности и вообще малый бизнес на первых этажах домов выживают в конкуренции с торговыми центрами в отличие от Нарвы?

Слишком удобные торговые центры, которые работают без всяких ограничений, и маленький город с невысокой плотностью застройки, что позволяет построить кучу торговых центров. Сергей Горлач

В польских городах, где сильно влияние католической церкви, торговые центры не работают по воскресеньям. Маленькие магазины по воскресеньям имеют право работать, в них можно продавать алкоголь и до них удобно дойти.

В Нарве почти из любой точки города до ближайшего торгового центра даже пешком - недалеко, не говоря уже о поездке на машине, отмечает маклер. Товары там дешевле, чем в магазине на первом этаже жилого дома. В жилых домах также сложно изменить назначение помещения, сложно и дорого построить вентиляцию, чтобы открыть, например, кафе.

Поток покупателей не просто направлен теперь в торговые центры (прежде всего, на Таллиннское шоссе), но и сами центры и магазины начали образовывать кластеры, рассчитанные на клиентов-автомобилистов.

“Никто не поедет за краской на улицу Пушкина, а потом за розетками на Раху и потом ещё куда-нибудь в третье место. Зачем, когда можно все купить примерно в одном месте? Например, на Раху есть Ehituse ABC, но совсем рядом, на Вахтра - еще несколько магазинов для строительства и ремонта”, - отметил специалист по недвижимости.

Удобнее и дешевле: нарвитяне предпочитают торговые центры. Это Fama, а на заднем плане справа виднеется здание, куда из собственного помещения переехал магазин Büroomaailm.

Foto: Николай Андреев

Еще один показательный пример, по мнению Сергея Горлача - канцелярский магазин Büroomaailm на той же улице Пушкина, но уже в самом центре города, недалеко от торгового центра Fama.

Сейчас магазин продает собственные помещения и арендовал чужие помещения непосредственно рядом с Fama. “Там люди ходят, а здесь люди не ходят. Разница - 200 метров”, - отметил Горлач.

В неудобном месте может успешно работать только что-то выдающееся - например, ради обеда в каком-то особенном ресторане люди могут поехать даже в другой город, добавил он.

Стратегические решения и пассажиры автобусов

Анне Веэво называет еще один ключевой фактор, который существенно уменьшил людской поток в начале улицы Пушкина. Ранее рядом с вокзалом планировалось разрешить строительство торгового центра. Это сделало бы район более оживленным. Но было принято обратное решение - рядом с торговым центром Fama организовали остановку междугородних и международных автобусов, сюда же переехал пункт Cargobus. Для пассажиров это удобно, но в районе вокзала и в начале улицы Пушкина теперь не осталось критической массы покупателей, сказала директор департамента развития.

Автобусы перед пограничным пунктом на Петровской площади в Нарве. Большинство пассажиров, прибывающих из Таллинна и Тарту, выходят здесь или еще раньше - у центра Fama, не доезжая до автобусного вокзала.

Foto: Николай Андреев

Стоит отметить, что сейчас после Fama автобусы заезжают на Петровскую площадь, к погранпункту, где также выходит значительная часть пассажиров, которая не доезжает до вокзала.

Если когда-нибудь в будущем город запретит остановку у Fama, это поможет бизнесу в начале улицы Пушкина, заметила Анне Веэво, но будет невыгодно магазинам в районе Fama. По ее словам, это вопрос стратегического выбора.

Можно так организовать движение в городе, что в одном месте появятся точки роста, а можно по-другому, и бизнес тогда переориентируется. Анне Веэво Директор Нарвского департамента развития и экономики

“Этот вопрос - он многогранный, нужно исследовать, как влияют все эти аспекты. И тут, конечно, предприниматели сами знают и смотрят, где им выгодно. Где есть покупатели, туда они идут”, - добавила она.