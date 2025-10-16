Крупнейшая авиакомпания Эстонии о 40 млн евро убытков: растем как стартап
Управляемая из головного офиса в Юлемисте авиакомпания Marabu Airlines удвоила выручку до 177 млн евро и увеличила штат примерно на сотню человек. Компания продолжает расти в свойственных стартапу темпах – назло убыткам.
Государственное предприятие Transpordi Varahaldus продает свои семь пассажирских самолетов американской авиационной компании Regional One за 37,5 млн долларов, из которых при необходимости будут вычтены расходы на приведение самолетов в летное состояние, сообщило Министерство климата.
Размер требований, предъявленных кредиторами к обанкротившемуся эстонскому национальному авиаперевозчику Nordica, который первоначально оценивался в 34 млн евро, увеличился до 85 млн евро, передает rus.err.ee.
Содержание региональных аэропортов в Эстонии делает полеты из Таллиннского аэропорта дороже, и с экономической точки зрения они никогда не окупятся, отметил руководитель Таллиннского аэропорта Рийво Тувике в передаче Esimene stuudio на ETV.
