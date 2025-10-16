Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,51%294,23
  • OMX Riga0,26%910,79
  • OMX Tallinn0,23%1 911,57
  • OMX Vilnius0,43%1 267,66
  • S&P 5000,38%6 696,15
  • DOW 300,28%46 384,15
  • Nasdaq 0,57%22 799,8
  • FTSE 100−0,23%9 402,84
  • Nikkei 2251,27%48 277,74
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,00
  • GBP/EUR0,00%0,00
  • EUR/RUB0,00%0,00
  • 16.10.25, 14:38

Крупнейшая авиакомпания Эстонии о 40 млн евро убытков: растем как стартап

Управляемая из головного офиса в Юлемисте авиакомпания Marabu Airlines удвоила выручку до 177 млн евро и увеличила штат примерно на сотню человек. Компания продолжает расти в свойственных стартапу темпах – назло убыткам.
Marabu Airlines выполняет рейсы из Германии преимущественно на курорты Средиземноморья. На фото – самолет авиакомпании над автомагистралью в аэропорту Лейпцига.
  • Marabu Airlines выполняет рейсы из Германии преимущественно на курорты Средиземноморья. На фото – самолет авиакомпании над автомагистралью в аэропорту Лейпцига.
  • Foto: dpa/Scanpix
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

