Назад 16.10.25, 08:50 «Нужно теплое местечко и комиссионные». Шесть лет неудач в саге о строительстве ласнамяэского бассейна Попытки таллиннских властей построить в Ласнамяэ полноценный олимпийский бассейн не раз заканчивались провалом и сопровождались сомнительными эпизодами – в ход шли просьбы о теплом местечке и комиссионных.

«Я по-прежнему убежден, что подписание этого договора было бы незаконным. Но поскольку в то время произошла смена городской управы, к счастью, этого не случилось», – написал в сентябре в соцсети вице-мэр Таллинна от Социал-демократической партии Каарел Оя.

Публикация была адресована председателю Центристской партии и бывшему мэру столицы Михaилу Кылварту, который упрекнул социал-демократов в том, что возглавляемая ими горуправа выбросила в мусорку проект бассейна, начатый при нем.

Если бы этого не произошло, строительство бассейна уже шло бы полным ходом. Кылварт обещает, что если Центристская партия вернется к власти в Таллинне после выборов, рядом с катком Тондираба появится олимпийский бассейн со спа и спортивными залами.

В своем посте Оя заявил ни больше ни меньше, что «возвращение к проекту бассейна времен Кылварта не просто глупо, но и крайне подозрительно, если не сказать преступно».