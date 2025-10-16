Деловые ведомости
  16.10.25, 08:50

«Нужно теплое местечко и комиссионные». Шесть лет неудач в саге о строительстве ласнамяэского бассейна

Попытки таллиннских властей построить в Ласнамяэ полноценный олимпийский бассейн не раз заканчивались провалом и сопровождались сомнительными эпизодами – в ход шли просьбы о теплом местечке и комиссионных.
Рядом с ледовым дворцом Тондираба в Ласнамяэ городские власти Таллинна планируют построить бассейн длиной 50 метров, соответствующий требованиям Международной федерации плавания. Два предыдущих тендера, по которым частный застройщик должен был возвести помимо бассейна также спа-комплекс, хостел и тренировочные залы, были отменены по разным причинам.
«Я по-прежнему убежден, что подписание этого договора было бы незаконным. Но поскольку в то время произошла смена городской управы, к счастью, этого не случилось», – написал в сентябре в соцсети вице-мэр Таллинна от Социал-демократической партии Каарел Оя.
Публикация была адресована председателю Центристской партии и бывшему мэру столицы Михaилу Кылварту, который упрекнул социал-демократов в том, что возглавляемая ими горуправа выбросила в мусорку проект бассейна, начатый при нем.
Если бы этого не произошло, строительство бассейна уже шло бы полным ходом. Кылварт обещает, что если Центристская партия вернется к власти в Таллинне после выборов, рядом с катком Тондираба появится олимпийский бассейн со спа и спортивными залами.
В своем посте Оя заявил ни больше ни меньше, что «возвращение к проекту бассейна времен Кылварта не просто глупо, но и крайне подозрительно, если не сказать преступно».
