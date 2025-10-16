«Нужно теплое местечко и комиссионные». Шесть лет неудач в саге о строительстве ласнамяэского бассейна
Попытки таллиннских властей построить в Ласнамяэ полноценный олимпийский бассейн не раз заканчивались провалом и сопровождались сомнительными эпизодами – в ход шли просьбы о теплом местечке и комиссионных.
«Я по-прежнему убежден, что подписание этого договора было бы незаконным. Но поскольку в то время произошла смена городской управы, к счастью, этого не случилось», – написал в сентябре в соцсети вице-мэр Таллинна от Социал-демократической партии Каарел Оя.
Публикация была адресована председателю Центристской партии и бывшему мэру столицы Михaилу Кылварту, который упрекнул социал-демократов в том, что возглавляемая ими горуправа выбросила в мусорку проект бассейна, начатый при нем.
Если бы этого не произошло, строительство бассейна уже шло бы полным ходом. Кылварт обещает, что если Центристская партия вернется к власти в Таллинне после выборов, рядом с катком Тондираба появится олимпийский бассейн со спа и спортивными залами.
В своем посте Оя заявил ни больше ни меньше, что «возвращение к проекту бассейна времен Кылварта не просто глупо, но и крайне подозрительно, если не сказать преступно».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
В Коммунальном департаменте системные проблемы с госзакупками, вице-мэры периодически пускаются в самоволку, бывший партнер попытался заключить пакт со злейшим политическим конкурентом, но мэр Таллинна Евгений Осиновский уверен: в город вернулась демократия, и горожане еще это оценят.
Владелец магазина эротических товаров и сети тренажерных залов, а также акционер Tallink, финский бизнесмен Тимо Маюри приобрел виллу в деревне Илманду в начале нулевых. Тогда она представляла собой заброшенное недостроенное здание. Ремонт растянулся бы на годы, но нетерпение взяло верх. Во время одного из ознакомительных визитов Маюри зашел внутрь с баллоном макрофлекса в руках и заделал все трещины, которые увидел.
Застройщик Rand & Tuulberg инициировал детальную планировку участка на улице Висмари, 13, у парка Фальги. Согласно эскизу, существующее здание, много лет служившее таллиннским вытрезвителем, будет реконструировано под жилье и магазины и расширено, а во дворе появятся новые дома с подземной парковкой и убежищем.
В центре Таллинна, в так называемом финансовом районе столицы, появился новый высотный дом. Одним из основных арендаторов 26-этажного здания Skyon стал банк Coop, название которого красуется на крыше «небоскреба» рядом с названием новостройки. Два последних этажа занимает компания Capital Mill, которой и принадлежит Skyon. ДВ побеседовали с совладельцем Capital Mill Игорем Мёльдером.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?